Süßer Premieren-Moment: Demi Lovato küsst Verlobten Jute$

Demi Lovato (32) und ihr Verlobter Jute$ strahlten vor Glück, als sie am Donnerstagabend bei der Premiere von Demis neuer Hulu-Dokumentation "Child Star" in Los Angeles über den roten Teppich gingen. Die Schauspielerin, bekannt aus ihrer Zeit bei "Barney & Friends" und später als Disney-Star, trug für den Anlass ein tief ausgeschnittenes schwarzes Kleid, das ihre Figur perfekt umschmeichelte. Gemeinsam mit ihrem Liebsten, der mit bürgerlichem Namen Jordan heißt, posierte sie für die Fotografen und tauschte mit ihm sogar einen leidenschaftlichen Kuss aus, bevor sie sich zur Vorführung ins NeueHouse in Hollywood begaben.

Unter den anwesenden Gästen befanden sich auch viele andere ehemalige Kinderstars wie Raven Symone (38), JoJo Siwa (21) und Alyson Stoner (31), die ebenfalls in der Dokumentation zu sehen sind. "Child Star" beleuchtet die Höhen und Tiefen des Aufwachsens im Rampenlicht aus der Perspektive der betroffenen Stars selbst und markiert zudem Demis Debüt als Regisseurin. Die Dokumentation beinhaltet auch Interviews mit prominenten Persönlichkeiten wie Drew Barrymore (49) sowie Christina Ricci (44) und ist ab dem 17. September auf der Streamingplattform Hulu verfügbar.

Abseits ihres beruflichen Glücks läuft es für Demi und Jordan ebenfalls blendend. Die beiden hatten ihre Beziehung im August 2022 bestätigt und verlobten sich im Dezember 2023. In einem Interview mit Teen Vogue schwärmte die Sängerin: "Alles, was ich tue, wünsche ich mir, mit ihm zu tun. Ich sehe meine Zukunft mit ihm. Ich sehe mich, wie ich mit ihm alt werde."

Anzeige Anzeige

Getty Images Alyson Stoner, JoJo Siwa, Demi Lovato und Raven Symone im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jutesmusic Jute$ und Demi Lovato

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige