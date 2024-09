Ist er treu? "Are You The One?"-Tara lockt Kaan in Falle

Zwischen Tara Tabitha (31) und Kaan Aktas fliegen bei Are You The One – Reality Stars in Love die Funken – doch so ganz trauen konnte die Österreicherin ihm bislang nicht. In der neuen Folge lässt Tara dem einstigen Bachelor in Paradise-Kandidat dann freien Lauf und er knutscht, was das Zeug hält. "Für mich war das heute ein Test zu sehen, wie weit er geht, und er hat den Test leider nicht bestanden", gibt Tara daraufhin zu. Dass Kaan so ungeniert flirtet, verletzt sie etwas: "Er kennt meine Grenzen. Und jetzt macht er noch etwas viel Schlimmeres, obwohl wir eigentlich auf dem Weg zu einer Beziehung sind."

In der nächsten Matching Night kommt Taras Falle erneut zur Sprache. Kaan fällt aus allen Wolken, als er davon erfährt. Reue zeigt Tara aber nicht: "Männer muss man testen, dann sieht man das wahre Gesicht. Ich bin froh, dass ich es weiß." Damit ist die Geschichte zwischen den beiden aber noch nicht vorbei. Noch am Abend vertragen sie sich wieder. "Wir hatten Versöhnungspetting", verkündet Tara.

Gegenüber Promiflash erzählt Tara, dass sie schon länger mit Vertrauensproblemen zu kämpfen hat: "Mir fällt es schwer, Männern schnell zu vertrauen, da jeder Mann am Anfang nett ist, das wahre Gesicht sieht man oftmals erst später. Männer sind immer nett, wenn sie etwas von dir wollen." Kaan hingegen meint im Interview, dass er sich seit seiner Zeit bei "Bachelor in Paradise" verändert hat. Auch dort fiel es ihm schwer, bei einer Frau zu bleiben. "Ich habe sehr viel reflektiert und mein Mindset hat sich sehr verändert. Ich bin mit dem Ziel zu AYTO gegangen, mein Perfect Match zu finden und wollte mich so zeigen, wie ich bin", betont der Influencer.

Anzeige Anzeige

RTL Kaan Aktas, Kandidat bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige