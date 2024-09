Schweigen statt Glückwünsche: Kriselt es bei den Müllers?

Lisa Müller (34) schien sich am 35. Geburtstag von Ehemann Thomas Müller (35) bewusst zurückzuhalten – jedenfalls was öffentliche Glückwünsche betrifft. Während Fußballkollegen wie Bastian Schweinsteiger (40) und Jamal Musiala (21) ihrem Freund liebe Worte auf Social Media zukommen ließen, blieb es auf Lisas Instagram-Account auffällig ruhig. Schon Anfang Mai sorgte die Reiterin für Gesprächsstoff, als sie plötzlich zahlreiche gemeinsame Bilder von ihrem Profil auf dem Onlineportal löschte und ihrem Ehepartner entfolgte.

Diese Aktion heizte Gerüchte über mögliche Eheprobleme an, die trotz einer Klarstellung des Profisportlers in einem Interview mit Bunte nicht verstummen wollten. Er versicherte darin, dass zwischen den beiden alles in Ordnung sei. Das Paar, das seit 2009 verheiratet ist, galt immer als Vorzeigebeispiel für eine starke Partnerschaft. Thomas, der seine Frau oft bei Reitturnieren unterstützte, und Lisa, die regelmäßig stolz an seiner Seite bei großen Fußballereignissen erschien, erweckten stets den Eindruck einer harmonischen Beziehung. Doch das öffentliche Schweigen lässt nun viele Fans spekulieren, ob es hinter den Kulissen vielleicht kriselt.

Und auch als Thomas im Juli seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft verkündete und von Kollegen und Supportern mit Dankesworten verabschiedet wurde, hüllte sich Lisa in Schweigen. Statt sich zu äußern, teilte die Dressurreiterin ein Bild von sich auf einem Reitturnier, was viele Fans irritierte. In den Kommentaren ihres Posts wollten einige von ihnen wissen, warum Lisa kein Wort über ihren Mann verliert, und ließen ihrem Unmut freien Lauf. "Wo ist Thomas?", fragte ein Nutzer, während andere in der Kommentarspalte hemmungslos mutmaßten, Social Media könnte für sie wichtiger sein als ihre Beziehung.

Lisa Müller beim EM-Achtelfinale

Thomas und Lisa Müller im Juli 2023

