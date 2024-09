So lässig unterstützt Jessica Alba Tochter beim Tennisspiel

Jessica Alba (43) nimmt sich Zeit für ihre Liebsten! Wie aktuelle Bilder, die der Daily Mail vorliegen, zeigen, besuchten die Schauspielerin und ihr Mann Cash Warren (45) am gestrigen Nachmittag ein Tennisspiel ihrer gemeinsamen Tochter Honor (16). Jessica, die versuchte, sich inkognito zu geben, trug eine lässige Baseballkappe, eine dunkle Sonnenbrille, eine weite blaue Jeans und ein braunes, locker sitzendes T-Shirt. Der Unternehmer hingegen verfolgte das Match in einem grauen Outfit mit Kordelzughose und passendem Button-down-Sweater.

Doch statt den Familientag gemütlich zu Hause ausklingen zu lassen, ging es für die 43-Jährige noch weiter: Am Abend tauschte Jessica ihr lässiges Outfit gegen etwas Eleganteres und Stilvolles, um die Premiere von "Exhibiting Forgiveness" zu besuchen. So strahlte "Fantastic Four"-Darstellerin in einem gestreiften Ensemble, das sie mit weißen High Heels, Schmuck und einer weinroten Handtasche abrundete – das zeigen die aktuellen Bilder vom Red Carpet.

Jessica und Cash lernten sich 2004 am Set des Films "Fantastic Four" kennen und heirateten nach vier Jahren Beziehung im Mai 2008 – nur einen Monat bevor ihre älteste Tochter Honor geboren wurde. Bei einem Kind sollte es jedoch nicht bleiben: In den darauffolgenden Jahren durften Jessica und Cash außerdem Töchterchen Haven (13) und Sohnemann Hayes (6) auf der Welt begrüßen.

Getty Images Jessica Alba, Schauspielerin

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit ihrer Familie, August 2024

