Das sind Tom Cruise' geheime Affären und Ex-Beziehungen

Tom Cruise (62) sorgt mit seinen turbulenten Dating-Geschichten immer wieder für Schlagzeilen. Der Hollywood-Star, bekannt für seine Rollen in Top Gun und Mission: Impossible, war bereits dreimal verheiratet. 1987 schritt er mit Mimi Rogers (68) vor den Altar, doch das Glück hielt nur bis 1990. Kurz darauf fiel die Wahl auf keine Geringere als Nicole Kidman (57). Ganze elf Jahre dauerte diese Hollywood-Ehe, bis sie in die Brüche ging. Seine dritte Ehe mit Katie Holmes (45) hielt von 2006 bis 2012 und brachte Tochter Suri Cruise (18) hervor. Seine Liste an berühmten Ex-Freundinnen reicht jedoch noch viel weiter zurück. Einige davon dürften inzwischen in Vergessenheit geraten sein.

So ging er in den frühen 1980ern eine kurze Beziehung mit Melissa Gilbert (60) ein. Wie die Schauspielerin in der Show Watch What Happens Live einmal verriet, datete sie ihn, als er noch unter seinem Geburtsnamen Tom Mapother bekannt war. Heather Locklear (62) hatte ebenfalls das Vergnügen – zumindest für einen Abend. In der Talkshow Chelsea Lately plauderte sie 2013 über das skurrile Date: "Er machte die berühmten Spagat-Tanzmoves aus 'Risky Business – Lockere Geschäfte' auf der Tanzfläche. Ich wusste nicht recht, wie ich reagieren sollte, also setzte ich mich einfach hin und ließ ihn tanzen." Auch seinen Co-Star aus dem Kultfilm, Rebecca De Mornay, datete er zwei Jahre lang. Mit Penélope Cruz (50), die er 2000 am Set von "Vanilla Sky" kennenlernte, war er drei Jahre zusammen.

Doch es wird noch spannender: Die Pop-Ikone Cher (78) listete Tom 2018 als einen ihrer fünf besten Liebhaber auf – und erinnerte sich an ihre heiße Zeit zusammen nach einer White-House-Veranstaltung. Weitere weniger bekannte Beziehungen umfassen Sofia Vergara (52), die Berichten zufolge von Will Smith (55) zu einem Date mit Tom eingeladen wurde, sowie Nazanin Boniadi, mit der er Gerüchten zufolge von 2004 bis 2005 verbunden war. Im Dezember 2023 wurde der 62-Jährige mit der russischen Sozialistin Elsina Khayrova in London gesehen, doch auch diese Romanze soll schon wieder vorbei sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Penelope Cruz und Tom Cruise, Januar 2004

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise mit Katie Holmes und Suri Cruise im Jahr 2006

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige