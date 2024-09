Endlich: Erste Hochzeitsbilder von Boris Becker und Lilian

Am gestrigen Samstag gaben sich Boris Becker (56) und Lilian de Carvalho Monteiro im italienischen Portofino das Jawort. Jetzt hat das Warten ein Ende – Vogue veröffentlichte nun endlich die ersten Bilder der Traumhochzeit. Darauf zu sehen natürlich das Brautpaar: Boris in einem cremefarbenen Jackett mit passender Weste, schwarzer Fliege und schwarzer Hose. Lilian bezaubert in einem schulterfreien Traum in Weiß: Körperbetont umfließt es ihre Kurven und endet in einer zauberhaften Schleppe inklusive eines traditionellen Schleiers.

Die Looks des Brautpaares sind aber nicht das Einzige, was die Fans des Tennis-Stars auf den Bildern bewundern dürfen. Weitere Aufnahmen geben einen Einblick in die wunderschöne Location – ein altes italienisches Kloster. Auf einem Bild sieht man das glückliche Paar sogar während ihrer Trauung im Garten des Anwesens – Boris' Söhne Elias Becker (25) und Noah Becker (30) wohl als Trauzeugen an der Seite des 56-Jährigen. Auf einem weiteren Schnappschuss ist zu erahnen, wie die Feierlichkeiten nach dem großen Moment weitergingen: Die knapp 85 Gäste fanden an extravagant geschmückten Tischen zum gemeinsamen Dinner zusammen. Als Abschluss der Bilderreihe noch der Moment des Torte Anschneidens – wo der Ex-Sportler seine Hand frech über die seiner Angetrauten legt.

Bereits seit 2020 sind Boris und die 33-Jährige ein Paar. Über eine Verlobung der beiden wurde eine ganze Weile spekuliert – vergangenen Mai präsentierte Lilian dann bei den Filmfestspielen von Cannes den Beweis und trug einen funkelnden Ring an ihrem Finger. Für den Wimbledon-Star ist die Ehe mit seiner 23 Jahre jüngeren Liebsten schon der dritte Anlauf. Von 1993 bis 2001 war er mit Barbara Becker (57) verheiratet, seine zweite Ehe mit Lilly Becker (48) hielt neun Jahre und endete 2018.

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seinen Söhnen Noah und Elias

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker

