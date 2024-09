Es gab erneut ein versuchtes Attentat auf Donald Trump

Es gab ein weiteres versuchtes Attentat auf Donald Trump (78). Wie unter anderem die Nachrichtenagentur AP berichtet, seien am Sonntag Schüsse in der Nähe eines Golfklubs in West Palm Beach gefallen, in dem sich der Ex-Präsident der USA aufhielt. Während Trump Golf spielte, sei Agenten des Secret Service eine bewaffnete Person am Zaun aufgefallen. Daraufhin sei seitens der Bodyguards das Feuer eröffnet und das ehemalige Staatsoberhaupt sofort in Sicherheit gebracht worden. Die verdächtige Person sei inzwischen in Gewahrsam genommen worden.

Inzwischen gibt es auch eine erste Stellungnahme von Trumps Team. Steven Cheung, ein Mitglied des Wahlkampfteams, ließ in einer kurzen Mitteilung verlauten: "Präsident Trump ist nach Schüssen in seiner Nähe in Sicherheit." Weitere Details wolle er zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht preisgeben.

Trump wurde bereits im Sommer Opfer eines versuchten Attentats. Im Juli wurde der 78-Jährige bei einer Kundgebung in Pennsylvania angeschossen und dabei am Ohr verletzt. Kurz nach dem Vorfall meldete er sich auf X zu Wort und schrieb: "Ich möchte dem Geheimdienst der Vereinigten Staaten und der gesamten Polizei für ihre schnelle Reaktion auf die Schießerei in Butler, Pennsylvania, danken."

Getty Images Donald Trump im Juli 2024

