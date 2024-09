Lindsay Lohan litt als Kind unter Belagerung der Paparazzi

Als Kind war Lindsay Lohan (38) weltweit berühmt geworden. Doch nachdem sie nicht an die Erfolge von "Freaky Friday" oder "Girls Club" anknüpfen konnte, kehrte sie der Schauspielerei zuletzt weitestgehend den Rücken. Nun lässt Lindsay ihre Karriere als Kinderstar Revue passieren und verrät, was ihr in dieser Zeit besonders zu schaffen machte. "Ich habe das Gefühl, dass ein Teil [meiner Arbeit] von Paparazzi und all diesen Dingen überschattet wurde, als ich jünger war, und das ist irgendwie ärgerlich", erinnert sich die "Ein Zwilling kommt selten allein"-Darstellerin laut OK! in einem Interview und führt zudem aus: "Ich habe das Gefühl, dass sich das irgendwie verselbstständigt hat. Deshalb wollte ich verschwinden. Ich dachte mir: 'Wenn es hier keine Geschichte gibt, werden sie sich nicht nur auf meine Arbeit konzentrieren.'"

Vor drei Jahren stand die 38-Jährige dann erstmals wieder vor der Kamera und feierte mit "Falling for Christmas" ihr Comeback im Schauspielbusiness. Seitdem stand Lindsay schon für zahlreiche weitere Produktionen vor der Kamera. Mit ihrer Rückkehr steht sie jetzt auch wieder im Fokus der Öffentlichkeit, dessen ist sich die Schauspielerin bewusst. Doch heute geht sie mit der Aufmerksamkeit anders um: Lindsay verrät, dass sie den Medien "keine Aufmerksamkeit schenkt" oder "Sachen liest", die über sie veröffentlicht werden. "Es hat keinen Sinn. Und wenn man sich in diese Dinge vertieft, verliert man sich einfach, und das kann einem so viel antun", so Lindsay.

Mittlerweile hat sich Lindsay wieder fest im Schauspielbusiness etabliert – so wird sie demnächst an der Seite von Jamie Lee Curtis (65) in der "Freaky Friday"-Fortsetzung "Freakier Friday" zu sehen sein. Aber auch privat hat der einstige Disney-Star sein großes Glück gefunden: Seit 2022 ist Lindsay mit ihrem Liebsten Bader Shammas verheiratet. Im Juli vergangenen Jahres durften die beiden schließlich ihren gemeinsamen Sohn Luai auf der Welt begrüßen.

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

Getty Images Lindsay Lohan und Bader Shammas im März 2024

