Deshalb hat Amira Aly alte Freunde aus ihrer Heimat verloren

Amira Aly (31) hat in den vergangenen Jahren Freunde verloren. Das verrät sie in ihrem Podcast "Liebes Leben", den sie zusammen mit ihrem Bruder Hima führt. Die gelernte Make-up-Artistin, die für die aktuelle Aufnahme von Österreich aus zugeschaltet ist, verrät, dass sie aufgrund beruflicher Verpflichtungen, ihrer Kinder und ihrer kürzlichen Scheidung von Comedian Oliver Pocher (46) nicht immer die Zeit hat, ihre Freunde in Österreich zu besuchen. Aktuell verbringt sie Zeit in ihrer Heimat, um Details für ihr neues Haus in Köln auszuwählen. Jedoch sind einige Freunde verärgert darüber, dass sie es trotz ihres Aufenthalts nicht schafft, sich mit ihnen zu treffen. "Jetzt denkst du, du wärst was Besseres", würde laut Amira bestimmt der ein oder andere über sie denken – auch wenn das nie offen gegenüber ihr kommuniziert worden sei.

Die zweifache Mutter erklärt, dass sie bei Besuchen in ihrer Heimat oft versuche, gleich mehrere Freunde gleichzeitig zu treffen. Ebendiese Freunde hätten aber im Gegenzug selbst keinen Aufwand betrieben, um Amira in ihrer Wahlheimat Deutschland zu besuchen. "Keiner nimmt sich die Zeit", schimpft die 31-Jährige. Es gibt mittlerweile zwei Freunde, die den Kontakt zu der Moderatorin abbrachen – eine Freundin davon habe sie sogar ein halbes Leben lang gekannt. "Ich merke, die hat jetzt einen Cut gemacht", gibt sie offen zu. Dafür kann die Influencerin jedoch kein Verständnis aufbringen: "Ich hatte das härteste Jahr. [...] Mir in diesem Jahr vorzuwerfen, ich hätte zu wenig Zeit... Das zeigt mir schon, du bist kein Freund, du kannst kein Freund sein, du versuchst noch nicht mal, mich oder mein Leben zu verstehen."

Seit Kurzem sind Amira und Oliver geschiedene Leute. Nach ihrer Trennung im August 2023 begann eine öffentliche Schlammschlacht zwischen den beiden, die bis heute anhält. Vor allem der Entertainer holt immer wieder gegen seine Ex aus. Dass Amira der ständige Zoff nahegeht, verriet sie Ende August gegenüber RTL: "Auch privat sind da viele Sachen. Wenn manchmal das Private ins Berufliche übergeht oder einen das belastet [...], dann fehlen manchmal die Kraft und die Nerven."

Instagram / amirapocher Amira Aly, Moderatorin

Getty Images Amira Aly und Oliver Pocher auf dem Oktoberfest in München im September 2022

