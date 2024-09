Ohne Gage: Tom Cruise glänzte kostenlos bei Olympia-Stunts

Hollywoodstar Tom Cruise (62) hat bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in Paris eine atemberaubende Show hingelegt. Dabei stürzte er sich vom Dach des Stade de France und schwebte durch die Luft, bevor er schließlich die Olympische Flagge in Empfang nahm. Auf diese Weise holte er die nächsten Sommerspiele symbolisch nach Los Angeles. Wie jetzt bekannt wurde, soll der Mission: Impossible-Star für seinen waghalsigen Stunt keine Gage erhalten haben. Casey Wasserman, der Präsident und Vorsitzende der Olympischen Spiele 2028 in L.A., enthüllte kürzlich während eines Panels von CNBC, dass Tom während der Planung direkt Feuer und Flamme war. "Nach den ersten fünf Minuten der Präsentation sagt er: 'Ich bin dabei. Aber ich mache es nur, wenn ich alles selbst machen kann'", erinnerte sich Casey und fügt hinzu: "Übrigens hat er das alles umsonst gemacht."

Nicht nur die Ausführung des Stunts soll Tom übernommen haben, er sei zudem tief in die gesamte Planung involviert gewesen. Wie Casey berichtet, sei ursprünglich ein Stuntdouble für die gefährlichen Szenen geplant gewesen. Doch Tom habe jedoch darauf bestanden, jeden der Stunts persönlich zu erledigen. Der ausführende Produzent der Übergabe-Zeremonie, Ben Winston, lobte den Actionhelden in den höchsten Tönen: "Es gibt niemanden wie ihn auf der Welt." Die Veranstaltung in Paris beinhaltete auch Auftritte von Künstlern wie Billie Eilish (22) und Snoop Dogg (52) sowie jede Menge Starpower – doch Toms Mut stahl allen die Show.

Der Schauspieler ist bekannt für seine Hingabe, was Filmstunts betrifft. Von der Besteigung des 163-stöckigen Burj Khalifa für "Mission: Impossible – Ghost Protocol" bis hin zum Sprung aus einem Flugzeug in "Mission: Impossible – Rogue Nation" hat er immer wieder außergewöhnliche Wagnisse auf sich genommen. Von seinen Stunts profitiert der Ex von Katie Holmes (45) auch finanziell, denn für viele seiner spektakulären Streifen fungiert er als ausführender Produzent und lässt so die Kasse klingeln. Die "Mission: Impossible"-Reihe hat weltweit über 3,5 Milliarden Euro eingebracht, Tom selbst hat ein geschätztes Vermögen von etwa 543 Millionen.

Getty Images Tom Cruise mit olympischer Flagge, Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele August 2024, Paris

Getty Images Tom Cruise beim Stunt im Stade de France, Olympia, August 2024

