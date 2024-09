Prinz Harry erbt zum 40. Geburtstag rund neun Millionen Euro

Prinz Harry (40) dürfte ein großzügiges Geburtstagsgeschenk bekommen haben! Wie London Times berichtet, soll der Sohn von König Charles III. (75) zu seinem 40. Geburtstag satte neun Millionen Euro geerbt haben. Der Herzog von Sussex erhielt das Geld aus einem Treuhandfonds, den seine Urgroßmutter, Queen Mum (✝101), im Jahr 1994 für ihn und seinen Bruder Prinz William (42) eingerichtet hatte. Gemeinsam mit seinem älteren Bruder William sollte Harry die Summe in zwei Tranchen ausgezahlt bekommen: Die erste bekamen die Royals an ihrem 21. Geburtstag und die zweite nun zum 40. Geburtstag. Insgesamt soll die Queen Mum über 22 Millionen Euro für die Brüder eingezahlt haben.

Ein ehemaliger Palastmitarbeiter verriet dieses kostspielige Detail der Zeitung. "Es war eine Methode, wie die Mutter von Queen Elizabeth II. einen Teil ihres Vermögens auf eine steuerlich vorteilhafte Weise an ihre Urenkel weitergeben konnte", führt die Quelle aus. So konnte sichergestellt werden, dass Harry und William definitiv Zugang zu ihrem Erbe haben.

Prinz Harrys Geburtstag scheint in diesem Jahr ziemlich besonders zu sein: Er erbt nicht nur diese stolze Summe, sondern durfte sich sogar über Geburtstagsglückwünsche aus dem Buckingham-Palast freuen! Sowohl sein Bruder William als auch die Royal-Family an sich gratulierten dem Mann von Herzogin Meghan (43) auf Social Media, was für das britische Königshaus eine äußerst nette Geste war.

Getty Images Queen Mum in Sandown Park, 2001

Getty Images Prinz Harry, britischer Royal

