Celebrity-Crush: Auf diese Promi-Damen fährt Flocke total ab

Kevin Platzer (25) oder auch Flocke genannt, hat sich bereits durch so einige TV-Formate geflirtet. Fündig wurde der Realitystar bislang jedoch nicht. Im Podcast "Generation Trash" verrät er nun aber, wie er sich seine Traumfrau vorstellt. "Eine Mischung aus Sophia Thomalla (34) und Megan Fox (38)", erklärt er und fügt hinzu: "Sophia Thomalla hat so einen geilen Humor und ist auch attraktiv oder halt so komplett schwarze Haare wie Megan Fox, tätowiert, attraktiv."

Besonders die Sache mit dem Humor sei für Flocke ein sehr wichtiges Kriterium. "Also, ich muss ja ehrlich gestehen, bei mir macht Humor sehr viel aus, also Aussehen zählt auch, aber bei mir macht Humor sehr viel und ich habe bis dato selten im Trash-TV eine erlebt, die, wenn die Kameras aus sind, richtig lustig und cool drauf ist", gibt er offen im Gespräch zu.

Erst vor wenigen Monaten plauderte der Realitystar beim Bild-Renntag ungehemmt über sein aktuelles Liebesleben. "Privat mache ich mein Berlin-Ding, One-Night-Stands, alles drum und dran. Aber jetzt ernsthaft jemanden kennenlernen und so was – da muss erst mal eine Frau her, die das alles mitmacht. Ich bin ja nicht der einfachste Mensch", räumte Flocke im Gespräch mit Promiflash ein.

Getty Images Sophia Thomalla im Februar 2024

RTL / Frank J. Fastner Flocke, Verführer bei "Temptation Island V.I.P."

