Felix Lobrecht bekommt eigene Madame Tussauds-Wachsfigur

Felix Lobrecht (35) wird eine ganz besondere Ehre zuteil: In Madame Tussauds in Berlin wird es bald eine Wachsfigur des erfolgreichen Comedians geben. Das bestätigt das beliebte Wachsmuseum auf seinem offiziellen Instagram-Account. "Es ist offiziell! Felix Lobrecht bekommt in 2025 seine eigene Wachsfigur in Madame Tussauds. Im Sommer fand bereits sein Sitting statt", heißt es in dem Statement im Netz.

Dass Felix nun auch Teil der Wachsfigurensammlung des Berliner Museums wird, versetzt seine Fans in helle Aufruhr. "Ein Traum wird wahr", schwärmt eine Userin in der Kommentarspalte und auch eine andere Nutzerin meint: "Ich wusste nicht, dass ich das in meinem Leben brauche." Die Enthüllung der neuen Wachsfigur schafft es offenbar sogar, neue Besucher in das Museum zu locken. "Dann gibt's ja jetzt einen Grund, da reinzugehen", heißt es in einem weiteren Fan-Kommentar unter dem Beitrag.

Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass der Comedian seine Fans überrascht. Vor einigen Monaten präsentierte sich der 35-Jährige mit einer krassen Typveränderung auf seinem Instagram-Profil. Die dunkelblonden Haare färbte der Podcaster wasserstoffblond. Und nicht nur das: Auch von seinem gewohnten Haarschnitt verabschiedete er sich und kürzte die Mähne deutlich. Er selbst schien von der Veränderung überzeugt zu sein: In einem kurzen Clip begutachtete er seinen neuen Look und zeigte zufrieden einen Daumen nach oben.

Instagram / felix_lobrecht Felix Lobrecht, August 2023

Instagram / felix_lobrecht Felix Lobrecht, Comedian

