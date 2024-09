Krasses Geständnis: So hoch ist Max Kruses Körperfettanteil

Vor etwa einem Jahr verkündete Max Kruse (36) sein Karriereende als Profifußballer. Seit einigen Monaten geht der einstige Nationalspieler seiner Leidenschaft für Fußball in der Kreisliga nach und überraschte bei seiner Rückkehr auf den Platz mit einer etwas veränderten Körperform – nämlich mit einigen Kilos mehr. Auch Max selbst ist seine Veränderung nicht entgangen. "Bevor ich nach Amerika geflogen bin, habe ich so einen Gesamtcheck gemacht, wie viel Prozent Fett am Körper ich eigentlich habe", berichtet der Sportler in seinem Podcast "Flatterball" und verrät: "Mein Arzt hat gesagt, es waren 33 Prozent Fett."

Bei Männern seines Alters liege der durchschnittliche Körperfettanteil etwa zwischen 18 und 21 Prozent, bei Sportlern sogar häufig unter 15 Prozent. Max versucht, sein Ergebnis mit Humor zu sehen und stellt lachend fest: "Ein Drittel meines Körpers besteht einfach nur aus Fett." Nichtsdestotrotz habe sich der 36-Jährige ein wenig für seine Fitness geschämt. Max erklärt, dass eine unbewusste Ernährung der Auslöser für seine Gewichtszunahme von 15 Kilogramm gewesen sei. Er betont außerdem, zukünftig wieder mehr auf sein Essverhalten achten zu wollen. Mittlerweile bringe Max wieder weniger als 100 Kilogramm auf die Waage. Sein Ziel habe er damit jedoch noch nicht erreicht. "Mein Arzt und ich haben vor, die Fettweg-Spritze zu benutzen", plaudert Max aus und ergänzt: "Jeden Tag Sport machen kann ich nicht mehr."

Max spielte in den vergangenen Jahren für fast zehn verschiedene Vereine und war zudem ein Teil der deutschen Nationalmannschaft. Sein Gewicht war schon früher ein schwieriges Thema für ihn. In einer früheren Folge seines Podcasts verriet Max, dass er für das Erreichen seines Idealgewichts in der Vergangenheit bereits zu den verschiedensten Methoden greifen musste. Neben einer Fettabsaugung ist dem baldigen Teilnehmer von Promi Big Brother eine Situation aus seiner Zeit beim türkischen Team Fenerbahçe Istanbul in Erinnerung geblieben: "Am Spieltag musste ich eine Fettmessung machen. Da habe ich einen Tag vorher gehungert, 24 Stunden, damit ich auf das Gewicht komme, was vorgegeben wurde."

Getty Images Max Kruse lacht bei der Baller League, April 2024

Joyn/Bene Müller Max Kruse, "Promi Big Brother"-Kandidat 2024

