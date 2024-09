Zayn Malik geht noch dieses Jahr auf seine erste Solo-Tour

Zayn Malik (31) kündigt fast zehn Jahre nach seinem Ausstieg bei One Direction seine erste Solo-Tournee an. Dies bestätigt der Musiker als Gast bei Jimmy Fallons (49) "The Tonight Show". In der aktuellen Folge taucht Zayn plötzlich auf, spielt Musik vom Laptop des Moderators ab und überreicht ihm ein Blatt Papier. Darauf ist zu lesen: "Ich gehe diesen Herbst auf meine allererste Solo-Tournee. Wenn du also mit deinen Kumpels Äpfel gepflückt hast, kannst du dir vielleicht meine 'Stairway To The Sky'-Tour durch die USA und Großbritannien ansehen." Wann und wo der Brite auf der Bühne stehen wird, wird noch bekanntgegeben.

Für Zayns Fans ist diese Ankündigung ein besonderes Ereignis – endlich können sie ihr Idol als Solo-Künstler live erleben. Unter einem Instagram-Clip der Late-Night-Show kommentieren sie fleißig. "Er hat es endlich getan. Er geht endlich auf Tour!", "Ich habe zehn Jahre gewartet, um ihn wieder live zu sehen, ich bin einfach das glücklichste Mädchen aller Zeiten" und "Ich bin einfach am Weinen. Ich bin so stolz auf ihn. Er wird jede Show rocken!", lauten nur drei von hunderten begeisterten Kommentaren. Einige User fragen aber auch, warum er nur in den USA und Großbritannien Konzerte spielt: "Zayn, wir brauchen auch eine Europa-Tour!", wünscht sich ein Kommentar.

Seit seinem Austritt im Jahr 2015 aus der weltweit bekannten Boyband hat Zayn seinen eigenen Weg eingeschlagen und sich dabei auf seine persönliche Entwicklung konzentriert. In Interviews sprach er offen über seine Kämpfe mit Angstzuständen und über den Druck, der mit dem Leben im Rampenlicht einhergeht. Seine Beziehung zu Gigi Hadid (29) und die gemeinsame Tochter Khai brachten ihn auch nach seinem Austritt oft in die Schlagzeilen. Nun scheint der Sänger aber bereit zu sein, größere Bühnen als Solo-Performer zu erobern.

Getty Images Zayn Malik, Sänger

Getty Images One Direction im November 2014

