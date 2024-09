Aufnahmen von Justin Timberlakes Festnahme unter Verschluss

Justin Timberlake (43) sorgte mit seiner Alkoholfahrt mächtig für Schlagzeilen! Den Moment, in dem der Sänger von Polizisten verhaftet wurde, zeichneten die Body-Cams der Beamten auf. Wie TMZ berichtet, soll das Videomaterial aber nicht publik gemacht werden. Laut des Bezirksstaatsanwalts von Suffolk County haben sich die jeweiligen Parteien dazu geeinigt, die Aufnahmen zu versiegeln. Dies soll verhindern, dass die Aufzeichnungen an die Öffentlichkeit gelangen und jemand anderes als die Staatsanwaltschaft oder Justins Anwaltsteam Zugriff bekommt.

Am 18. Juni wurde der 43-Jährige wegen Trunkenheit am Steuer in Gewahrsam genommen – und musste sich vor Gericht behaupten. Vor knapp zwei Wochen fiel dann das Urteil: Justin bekam eine Geldstrafe von umgerechnet 270 bis 450 Euro. Da der Ehemann von Jessica Biel (42) einen Atemalkoholtest verweigerte, wird ihm außerdem der Führerschein für ein Jahr entzogen.

Kurz nach seinem Prozess meldete sich Justin bei den wartenden Reportern, um sich für sein Verhalten zu entschuldigen. "Das ist ein Fehler, den ich gemacht habe, aber ich hoffe, dass diejenigen, die jetzt zuschauen und zuhören, aus dem Fehler lernen können", habe der "Sexy Back"-Interpret laut Deadline angemerkt. Ferner betonte Justin wohl: "Auch wenn man nur einen Drink hatte, sollte man sich nicht hinters Steuer setzen. Es gibt so viele Alternativen."

Getty Images Polizeifoto von Justin Timberlake, 2024

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

