Bianca Heinickes neuer Podcast fällt bei ihren Fans durch

Bianca Heinicke (31) hat sich lange Zeit aus dem Netz zurückgezogen, doch nun ist die Influencerin zurück. Anstatt in YouTube-Videos steckt sie ihre Energie jetzt in den Podcast "SinnSafari", den sie gemeinsam mit ihrem Freund Timothy Hill (29) moderiert. Doch die Fans sind von dem neuen Projekt ganz und gar nicht begeistert. Unter einem Teaser auf Instagram heißt es in einem Kommentar: "Wieder wird etwas vermarktet. Schade. Das stellt alles infrage, was sie seit ihrer Comeback-Ankündigung gesagt hat." Auch, dass die Show hinter einer Paywall stattfindet, kommt nicht gut an. "Die erste Folge hätte ruhig erst mal kostenlos sein können, damit man weiß, worum es überhaupt geht und ob man es weiterhören will", schimpft ein User.

Während ihrer Auszeit hat sich Bibi ziemlich verändert. Die Ergebnisse ihrer andauernden Selbstfindungsreise teilt die 31-Jährige auch gerne mit ihren Fans. Erst kürzlich verkündete sie auf Social Media, sich nicht mehr zu rasieren: "Ich werde für mich einen neuen Weg beschreiten und erleben, wie es für mich ist, mit langen Haaren an meinem Körper." Diese Entscheidung habe sie ganz spontan getroffen. "Erstens macht es mir keinen Spaß, mich zu rasieren. Und zweitens musste ich darüber nachdenken, warum ich das eigentlich tue", offenbarte die Kölnerin.

Für Bibis Sinneswandel ist vermutlich ihr Freund Timothy mitverantwortlich, der sich als Life Coach seit Jahren mit solchen Themen befasst. Nachdem jahrelang die Gerüchteküche um die beiden gebrodelt hatte, machte die Social-Media-Bekanntheit ihre Beziehung erst diesen Sommer offiziell. Damals postete sie mehrere Pärchenbilder im Netz, auf denen sich die Turteltauben einen Kuss gaben und miteinander kuschelten.

Anzeige Anzeige

Instagram / biancaheinicke Timothy Hill und Bianca Heinicke, Podcaster

Anzeige Anzeige

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke und ihr Timothy

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige