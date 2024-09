Lauren Sánchez wegen des Konzepts ihres Kinderbuchs verklagt

Vor wenigen Tagen erschien Lauren Sánchez (54)' Kinderbuch "The Fly Who Flew to Space", in dem es um eine Fliege geht, die den Traum verfolgt, Astronaut zu werden. Wie TMZ berichtet, wird der Autorin jetzt aber vorgeworfen, das Konzept des Buches geklaut zu haben – und zwar von ihrer ehemaligen Yogalehrerin Alanna Zabel (50). Laut der Gerichtsdokumente habe sich diese vor rund zwei Jahren mit der Idee an Lauren gewandt, über eine Katze zu schreiben, die zum Mars fliegt. Zuvor hatten die beiden Frauen über eine Zusammenarbeit gesprochen – jedoch habe sie das Buch dann Ende 2022 allein veröffentlicht. Nur wenige Monate später, im Januar 2023, sei die Verlobte von Jeff Bezos (60) dann mit der Ankündigung ihres eigenen Kinderbuchs an die Öffentlichkeit gegangen.

In den Unterlagen bezeichnet Alanna die Handlungen der Moderatorin als "Verrat und Diebstahl" und betont, sie habe ihr damit schweren emotionalen Schaden zugefügt. Darüber hinaus erklärt die 50-Jährige, es handle sich um Vergeltung dafür, dass sie ihr 2010 nach drei Jahren als Yogalehrerin gekündigt hatte. Als Grund für ihre damalige Kündigung nennt sie die "ständigen und unverschämten Eifersuchtsbekundungen" der 54-Jährigen – geht auf diese jedoch nicht näher ein. Sie erklärt lediglich, Lauren habe immer den "Wunsch" gezeigt, "so zu erscheinen wie [Alanna] – eine authentische, unabhängige, freigeistige, hart arbeitende und gemeinnützige Yogalehrerin".

Bisher hat sich Lauren noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Zu Gast in der Sendung "Good Morning America" offenbarte die Partnerin des Amazon-Gründers aber kürzlich, "The Fly Who Flew to Space" für ihr achtjähriges Ich geschrieben zu haben, das sehr mit der Lernstörung Dyslexie zu kämpfen hatte. Sie habe sich in der Schule immer "dumm" gefühlt und sei daher sehr unsicher gewesen. "Ich saß immer hinten in der Klasse, war ruhig und wurde unter den öffentlichen Schulen einfach rumgereicht", berichtete sie mit Tränen in den Augen.

Mega Alanna Zabel, 2022

Getty Images Lauren Sánchez im September 2024

