Nach Hochzeit: Boris Becker und Lilian besuchen Fashion Week

Boris Becker (56) und Lilian de Carvalho Monteiro sind frisch verheiratet. Wie sehr der Tennisstar und die politische Risikoanalystin seither im Liebesglück schwelgen, machen sie jetzt bei einem Besuch auf der Fashion Week in Mailand deutlich: Auf aktuellen Fotos laufen die frischgebackenen Eheleute nach der Modenschau von Hugo Boss Hand in Hand durch Mailand. Auch gemeinsam mit Boris' Söhnen posieren die zwei für die Kameras. Dabei wich der ehemalige Profisportler nicht von der Seite seiner Liebsten.

Für die exklusive Veranstaltung entschied sich das Paar für elegante Outfits – und das sogar im Partnerlook! Sowohl der 56-Jährige als auch seine Gattin trugen Anzüge in Hellgrau. Während Lilian den Zweiteiler mit einem schwarzen Oberteil und einer gleichfarbigen Sonnenbrille kombinierte, präsentierte sich Boris in einem weißen Hemd mit gemustertem Einstecktuch. Doch auch der Nachwuchs bewies sein gutes Gespür für Mode: Noah (30) und Elias (25) erschienen beide in dunklen Roben.

Boris und Lilian gaben sich am vergangenen Samstag nach rund vier Jahren Beziehung das Jawort. Und wie die Bunte berichtete, soll es während der Zeremonie äußerst romantisch geworden sein – insbesondere als es an der Zeit für das Ehegelübde war. "Du hast mir die wahre Bedeutung von Partnerschaft gezeigt. Und gemeinsam haben wir eine Liebe aufgebaut, die stark, widerstandsfähig und beständig ist", schwärmte die Tennislegende, bevor Lilian erklärte: "Ich verspreche, dich immer in deinen Träumen zu unterstützen und dir zur Seite zu stehen, wenn wir unsere gemeinsame Zukunft aufbauen."

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, 2024

Sabatelli , Lucia / ActionPress Lilian de Carvalho Monteiro mit Boris Becker bei der Mailänder Fashion Week

