Nach nur einer Folge: "Die Superduper Show" wird abgesetzt

Bill (35) und Tom Kaulitz (35) müssen sich wohl nach einer neuen Plattform für ihre Show-Ideen umsehen. ProSieben hat nach nur einer ausgestrahlten Episode beschlossen, die neue Sendung "Die Superduper Show" aus dem Programm zu nehmen. Darin dürfen Kinder bestimmen, was Prominente vor der Kamera machen. Trotz der vielversprechenden Idee erreichte die Show lediglich 5,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Statt der ursprünglich geplanten vier Folgen wird es vorerst keine weitere Ausgabe geben.

Trotz niedriger Einschaltquoten und der schnellen Absetzung gibt es Hoffnung für Fans des Konzepts. ProSieben-Sprecher Christoph Körfer erklärte gegenüber DWDL.de, dass der Sender weiterhin an das Potenzial der Show glaubt und plant, das Format im kommenden Jahr erneut im Fernsehen zu zeigen: "'Die Superduper Show' hat am Dienstagabend ihr Publikum leider nicht gefunden. Wir [...] bringen sie 2025 auf einen Sendeplatz zurück, der es Familien einfacher macht, die Show zu verfolgen." Bis dahin wird der Sendeplatz am Dienstagabend drei Wochen lang mit Spielfilmen gefüllt, deren Auswahl aber noch nicht feststeht.

Bill und Tom Kaulitz haben neben ihrer TV-Arbeit auch ihre musikalischen Projekte nicht vernachlässigt. Die Zwillinge sind mit ihrer Band Tokio Hotel nach wie vor aktiv und haben kürzlich den Disney-Klassiker "Colors of the Wind" neu interpretiert. Privat läuft es für Tom ebenfalls rund: Er ist seit 2019 mit Heidi Klum (51) verheiratet und spricht in ihrem gemeinsamen Podcast oft über sein Glück in der Ehe. Bill hingegen genießt sein Leben als Junggeselle und widmet sich voll und ganz der Musik und kreativen Projekten.

Getty Images Bill Kaulitz und Tom Kaulitz im Juni 2024

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum

