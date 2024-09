So geht es Mariah Carey nach Tod ihrer Mutter und Schwester

Mariah Carey (55) erlebte vergangenen Monat einen unsagbaren Verlust, als sowohl ihre Mutter Patricia als auch ihre Schwester Alison am selben Tag verstarben. Ihr Ex-Mann Nick Cannon (43), mit dem sie die Zwillinge Moroccan (13) und Monroe (13) hat, erzählt gegenüber Page Six, wie es ihr aktuell geht: "Es geht ihr so gut, wie es ihr unter diesen Umständen gehen kann. [...] Sie verbringt viel Zeit mit den Kindern. Das ist für sie das Wichtigste auf der Welt, und es ist toll zu sehen, wie sie ihre Mutter unterstützen." Auch der Comedian stehe seiner Ex bei: "Als Familie müssen wir einfach da sein, uns gegenseitig unterstützen und Liebe zeigen."

Die 55-Jährige geht wenige Wochen nach den Todesfällen auch wieder ihrer Arbeit nach und trat kürzlich in Peking auf. Auf Instagram teilte sie Fotos von sich und den Zwillingen an der Chinesischen Mauer – eine kleine Aufmunterung in schweren Zeiten. "Jemand hätte mich vor den High Heels warnen sollen (nicht, dass ich zugehört hätte)", scherzte sie in der Bildunterschrift. Ihre Rückkehr ins Studio dokumentierte Mariah ebenfalls mit einem emotionalen Beitrag und bedankte sich bei ihren Fans für deren Unterstützung: "Es waren ein paar harte Wochen, aber ich schätze die Liebe und den Support sehr."

Die Beziehungen in Mariahs Familie waren immer recht kompliziert. Als ihre Eltern sich trennten, blieb sie bei ihrer Mutter, während ihre Schwester Alison bei ihrem Vater lebte. Die "Obsessed"-Interpretin hatte nach der Scheidung ihrer Eltern wenig Kontakt zu ihrem Vater und beschrieb die Beziehung zu ihrer Mutter in ihren Memoiren "The Meaning of Mariah Carey" als "voller Widersprüche und konkurrierender Realitäten". Auch zu ihrer Schwester hatte sie ein distanziertes Verhältnis. In den vergangenen Jahren schien die Beziehung zu ihrer Mutter wieder besser geworden zu sein – kurz vor ihrem Tod verbrachte sie noch Zeit mit ihr. "Ich fühle mich gesegnet, dass ich die letzte Woche mit meiner Mutter verbringen konnte, bevor sie starb", schrieb die US-Amerikanerin im Netz.

Getty Images Mariah Carey und Nick Cannon mit ihren Kindern

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Zwillingen Monroe und Morocco

