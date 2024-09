Vor DSDS-Start: Katja Krasavice schießt erneut gegen Dieter

In der vergangenen Staffel von Deutschland sucht den Superstar eckten Dieter Bohlen (70) und Katja Krasavice (28) immer wieder an. Auch nach dem Ende der Show schoss die Rapperin mehrmals scharf gegen den Pop-Titan und zog so immer wieder Aufmerksamkeit auf sich. Obwohl sie nicht länger in der DSDS-Jury sitzt, scheint Katja nicht vom Streit mit dem Komponisten ablassen zu können. In einem Interview mit t-online erzählt sie, sie würde nie wieder zu der Gesangsshow zurückkehren. "Mir tun die Juroren leid, die vor mir da waren. Die haben ja auch nichts gesagt dazu, die haben alles mit sich machen lassen", meint sie und bezieht sich damit auf Dieters typisches Auftreten. Der Musiker ist für seine schroffe Art und harte Kritik bekannt. Die "Sextape"-Interpretin ist sich sicher: Das wird sich auch in den kommenden Staffeln nicht ändern.

Der Streit zwischen beiden begann mit einer sexistischen Äußerung von Dieter gegenüber Jill Lange (24). Diese hatte an verschiedenen Datingshows teilgenommen, weshalb Dieter sie beim Casting fragte: "Hast du nach dem Abitur noch etwas Anderes gemacht, als dich nur durchnudeln zu lassen?" Das brachte das Fass zum Überlaufen und es brach ein öffentlicher Streit los, in dem die Rapperin sogar einen Disstrack gegen den Musikmacher herausbrachte. Nach dem Ende der Show packte Katja weiter über Dieter aus. Gegenüber Bild meinte sie, dass der Modern-Talking-Star ihr gegenüber zwar anfangs nett getan habe, es aber nur eine falsche Masche von ihm gewesen sei.

Dass Katja sich traut, so lautstark gegen Dieter vorzugehen, kommt nicht von ungefähr. Schon seit Beginn ihrer Karriere muss sie sich selbst gegen harte Kritiker verteidigen. "Cybermobbing bestimmt praktisch meine ganze Karriere", erklärt sie im aktuellen Interview und fügt hinzu: "Ich bin eine Frau, die sehr stark ist in ihrem Auftreten, in ihrem Aussehen, in ihrer Art und Weise, wie sie sich kleidet und schminkt. Und ich glaube, das gefällt vielen Leuten einfach nicht, weil es untypisch ist." Wenn jetzt jemand gegen sie hetzt, hetze sie einfach zurück.

RTL / Markus Hertrich Die Jury von DSDS 2023 in Thailand

Getty Images Katja Krasavice im Juni 2024

