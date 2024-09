"Are You The One?"-VIP-Jenny findet Lukas' Verhalten toxisch

Zwischen Jennifer Iglesias (26) und Lukas Baltruschat (30) herrscht eine regelrechte Achterbahnfahrt der Gefühle. Nachdem Jenny dem 30-Jährigen in der 17. Folge von Are You The One – Reality Stars in Love eröffnet, dass sie ihm nicht mehr vertraut, kommt es in der darauffolgenden Episode zu einer Diskussion zwischen den beiden: "Du hast mich schon mit so vielen Sachen betitelt – ich bin toxisch, ich bin eine Redflag", wettert der Sonnyboy genervt. Die Influencerin gibt daraufhin ehrlich zu: "Dein Verhalten hier drin ist toxisch, ja." Er habe laut ihr dafür gesorgt, dass "die Leute ein gewisses Bild von ihm haben" – und zwar wegen seiner "extrovertierten Art" und seinem ungezügelten "Spaß mit Frauen".

Lukas dreht den Spieß jedoch um und ist sauer auf die 26-Jährige: "Ich habe keinen Bock darauf, mich ständig beweisen zu müssen", schießt er und behauptet zudem: "Ich habe mich für Tausende von Frauen in meinem Leben aufgeopfert. Ich habe vier Beziehungen gehabt und bin einer davon fremdgegangen. Bin ich deswegen ein chronischer Fremdgeher? Nein!" Er ist der Meinung, Jennys Vorwürfe seien anstrengend und wirft ihr vor, dass sie ihn nicht richtig kennen würde. Diese bleibt jedoch stur und merkt gegenüber der Kamera an: "Es gibt eine Sache, die ich nicht abkann – wenn man die Schuld umkehrt."

Obwohl es zwischen ihr und Lukas kriselt, versöhnen sich die Turteltauben aber schnell wieder. "Es geht mir nah, so wie es auch dir nah geht. Das ist alles", lenkt der Hamburger in sanftem Ton ein und gesteht: "Ich schwöre – wenn wir uns hier während des Formats trennen, würde ich damit überhaupt nicht zurechtkommen." Dem stimmt auch Jenny zu und umarmt Lukas liebevoll. Zwar findet sie, dass sich beide häufig im Kreis drehen würden, dennoch ist sie sich sicher: "Wir sind stark, wir schaffen das."

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Realitystar

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat, Realitystar

