Das macht Babu an "Beauty & The Nerd"-Exit besonders traurig

Babu musste Beauty & The Nerd kurz vor dem Finale verlassen. Die Beauty-Salon-Inhaberin und ihr Schützling Kilian traten im Exit-Duell gegen Shelly und ihren Teampartner Sam an – und konnten sich trotz ihres immensen Kampfgeistes nicht durchsetzen. Wie sie im Interview mit Promiflash zugab, bedauerte sie das Ausscheiden aber vor allem für ihren Teamkollegen: "Ich fand es sehr traurig für Kilian. Ihm hätte der Gewinn einen unglaublichen Push gegeben und ihn noch mehr gestärkt."

Obwohl für die beiden haarscharf vor dem Finale Schluss war, ist sie stolz darauf, wie weit sie und Kilian als Team gekommen sind. "Wir waren immer wir selbst im Gegensatz zu anderen Personen", erklärte sie außerdem im Interview. An wen diese kleine Spitze gerichtet war, erklärte sie nicht weiter: Doch ihre Exit-Duell-Gegnerin wird es wohl nicht gewesen sein. Babu betonte in dem Interview nämlich, dass sie und Shelly einander unterstützten und ein gutes Verhältnis zueinander pflegten: "Shelly und ich haben uns beide an die Hand genommen und uns gesagt, dass egal, wie es ausgeht, wir es dem jeweils anderen gönnen."

Ob sie mit ihrer Stichelei wohl Kim Virginia Hartung (29) meinte? Schließlich warf die Beauty-Salon-Chefin ihrer TV-Rivalin bereits in einem vorherigen Promiflash-Interview vor, fake zu sein. "Ich denke, Kim verstellt sich im TV komplett und macht einfach alles für Sendezeit", berichtete Babu. Zwar ist der Brünetten bewusst, dass das Kims Job als Reality-Sternchen sei, jedoch finde sie es charakterschwach, sich nach außen hin tougher darzustellen, als man es in Wahrheit ist.

ProSieben Kilian, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

ProSieben Kim Virginia Hartung, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten

