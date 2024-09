Sein Anwalt versichert: P. Diddy ist nicht suizidgefährdet

P. Diddy (54) befindet sich aktuell im Metropolitan Detention Center in Brooklyn. Vor wenigen Tagen wurde behauptet, dass der Rapper unter Suizidwache stehe, während er in Untersuchungshaft auf den Beginn seines Prozesses wartet. Sein Anwalt Marc Agnifilo hat die Berichte nun kommentiert und ein Update zum Zustand seines Mandanten gegeben. In einer Erklärung gegenüber TMZ schildert sein Verteidiger, dass die Selbstmordbeobachtung lediglich eine routinemäßige Maßnahme für "neue, prominente Häftlinge" sei. "Diddy ist überhaupt nicht suizidal", stellt der Jurist klar und fügt hinzu: "Er ist stark, gesund, selbstbewusst und auf seine Verteidigung konzentriert."

Seit Monaten ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den 54-Jährigen. Am Montagmorgen wurde P. Diddy in einem Hotel in Manhattan festgenommen. Eine Freilassung auf Kaution wurde mehrfach abgelehnt. Es stehen schwere Anschuldigungen gegen ihn im Raum – die Anklagepunkte reichen von Sexhandel über Erpressung bis hin zu organisierter Kriminalität. Sollte der Hip-Hop-Mogul für schuldig befunden werden, drohen ihm mindestens 15 Jahre Haft. Bislang steht noch nicht fest, wann der Gerichtsprozess gegen ihn starten soll.

Im März durchsuchten Einsatzkräfte der US-Behörde Homeland Security die Häuser des Rappers in Los Angeles und Miami. In seiner Villa in Florida sollen Ermittler Räume entdeckt haben, die auf sexuelle Handlungen hindeuten – ausgestattet mit Kameras, Sexspielzeugen und Bondage-Ausrüstung. In einem Interview mit der New York Post äußerte sich ein US-amerikanischer Agent des Ministeriums für Innere Sicherheit, der an der Razzia beteiligt war. "Wenn man an diesen Sexpartys teilnahm, wurde man von allen Seiten gefilmt, auch von Seiten, von denen man nichts wusste. Meiner Meinung nach ist er genauso schlimm wie Jeffrey Epstein (✝66)", mutmaßte der Agent.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

