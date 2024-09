Trotz Nervosität: Can Kaplan lässt sich Halstattoo stechen

Can Kaplan stattet einem Tätowierer einen Besuch ab. In der Instagram-Story des ehemaligen Sommerhaus der Stars-Teilnehmers dokumentiert er diesen Ausflug. Bevor es losgeht, gibt er zu: "Ich bin nervös, Leute. Ich bin sehr, sehr nervös." Die Aufregung des Blondschopfes ist nicht unbegründet, denn er hat sich dazu entschieden, seinen Hals tätowieren zu lassen – eine bekanntermaßen empfindliche Stelle. In dem darauffolgenden Clip sieht man, wie er, während der Künstler arbeitet, vor Schmerzen das Gesicht verzieht. Zum Schluss posiert der Realitystar mit seinem abgeklebten Hals im Spiegel und signalisiert, dass er das Prozedere gut überstanden hat.

Zuletzt geriet Can wegen seiner Beziehung zu Walentina Doronina (24) in die Schlagzeilen. Nach ihrer Trennung erhob die Influencerin schwere Gewaltvorwürfe gegen ihren Ex. Zu den Anschuldigungen äußerte sich der Unternehmer nie konkret, allerdings deutete er in einer Fragerunde an, dass nicht immer alles rosig lief. "Eine Beziehung sollte ein sicherer, ruhiger Hafen sein und nicht ein weiterer Kampf, den du führen musst", stellte er fest.

Während sich Can erst einmal auf sich und seine neue Körperkunst konzentriert, hat seine Ex-Flamme einen neuen Mann an ihrer Seite. Nach vielen Spekulationen bestätigte sie am Donnerstag ihre Beziehung. Die Blondine ist mit dem Boxer Kevin Saszik zusammen, der ein Sportstudio in Bochum betreibt. Auf Social Media teilte sie eine Reihe von süßen Pärchenfotos, die die Turteltauben bei ihrem gemeinsamen Urlaub in Neapel zeigen.

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und ihr neuer Freund Kevin Saszik

