Heiraten ist großes Thema bei Iris Klein und ihrem Stefan

Iris Klein (57) und ihr Freund Stefan Braun schweben auf Wolke sieben! Seit einigen Monaten ist die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin mit ihrem Liebsten zusammen und könnte wohl nicht glücklicher mit ihm sein – aber wollen die beiden schon den Schritt vor den Traualtar wagen? In einer Instagram-Fragerunde erklärt sie, dass sie noch nicht wissen, ob und wann sie heiraten werden. "[Das] steht noch in den Sternen. Aber reden tun wir schon viel darüber." Es hört sich also so an, als ob die zwei in ihrer Zukunft durchaus eine Hochzeit planen. "Verlobt sind wir aber noch nicht", betont die Mutter von Daniela Katzenberger (37) abschließend.

Vor ein paar Monaten wurde bereits spekuliert, dass Stefan seiner Partnerin einen Antrag gemacht hat. In einer Pressemitteilung von VOX zur Serie ihrer Tochter Daniela hieß es: "Mama Iris stellt ihren Verlobten Stefan auf ihrer Geburtstagsfeier vor." Promiflash hakte beim Management der 57-Jährigen nach. Ein Vertreter erklärte: "Eine Verlobung hat zu keinem Zeitpunkt stattgefunden." Es handelte sich also einfach nur um eine versehentliche Falschbeschreibung ihres Freundes.

Vor ihrer Beziehung mit Stefan war Iris viele Jahre verheiratet gewesen. Ihre Ehe mit Peter Klein (57) war Anfang 2023 in die Brüche gegangen, da dem Maler eine Affäre mit Yvonne Klein im Rahmen des Dschungelcamps nachgesagt worden war. Es folgte eine hitzige öffentliche Schlammschlacht, in der sie ihren Ex Mr. T kennenlernte. Kurz nach Neujahr war aber Schluss bei den beiden. Mit ihrem Stefan, mit dem sie mittlerweile seit rund sieben Monaten zusammen ist, scheint sie nun aber überglücklich zu sein.

Instagram / stefan.braun.official Stefan Braun und Iris Klein in München

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein im April 2024

