Viel Druck: Taylor Swift und Travis planen keine Verlobung

Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) haben derzeit keine unmittelbaren Pläne, sich zu verloben. Ständig spekulieren Fans, ob die Sängerin und der NFL-Star den nächsten Schritt wagen – aber genau das ist das Problem. Ein Insider erklärt Daily Mail, dass die ständige Aufmerksamkeit und Gerüchteküche diesen besonderen Moment "entwertet" haben. "Zum jetzigen Zeitpunkt haben Taylor und Travis fast das Gefühl, dass sich eine Verlobung nicht sehr authentisch anfühlen würde", führt die Quelle weiter aus.

Tatsächlich haben Taylor und Travis bereits über eine gemeinsame Zukunft und eine mögliche Heirat gesprochen. "Aber es fühlt sich so an, als ob die ständigen Spekulationen und das Gerede über ihre Verlobung und Hochzeit die Heiligkeit der Sache irgendwie abwerten." [...] Leute wollen unbedingt einen Ring an Taylors Finger sehen und setzen damit die beiden unter Druck, aber das macht es schwer, eine authentische Entscheidung zu treffen", so die Quelle weiter.

Abseits dieser Gerüchte und Spekulationen zeigen die beiden immer wieder in der Öffentlichkeit, wie gern sie sich haben. Vor allem die "Fearless"-Interpretin zeigt derzeit ihre Unterstützung für Travis, indem sie seine Footballspiele verfolgt und ihn im Stadion anfeuert. Seit vergangenem Jahr sind sie offiziell ein Paar.

MEGA Taylor Swift und Travis Kelce, Hollywoodstars

Getty Images Taylor Swift im September 2024

