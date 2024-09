Vorher-nachher-Vergleich: Lizzo zeigt stolz Gewichtsverlust

Bei Lizzo (36) purzeln die Kilos – und das teilt die Sängerin jetzt superstolz mit ihren Fans auf Social Media. In einem Video auf TikTok präsentiert sie einen Vorher-nachher-Vergleich, der ihren Gewichtsverlust veranschaulicht. "Beides ist gut", kommentiert die Musikerin. Den Beitrag untermalt sie mit einer Aufnahme von Nicki Minajs (41) Stimme, die verkündet: "Die Tatsache, dass du überhaupt über mein Aussehen diskutierst... Ich bin ein böses Mädchen und bin schon immer ein böses Mädchen gewesen."

Lizzos Fans sind total aus dem Häuschen, was ihr sichtbar erschlanktes Erscheinungsbild betrifft. "Der Unterschied ist einfach unglaublich. Ich bin stolz auf dich!", schwärmt zum Beispiel ein Bewunderer und ein weiterer merkt an: "Du siehst so gut aus, Mädchen!" Zudem schreibt ein Nutzer der Onlineplattform: "Ich freue mich so sehr für dich! Mach weiter so."

Dass sich Lizzo derart selbstbewusst im Netz präsentiert, ist nicht immer der Fall. Zuletzt meldete sich die 36-Jährige mit emotionalen Worten und zeigte sich von ihrer verletzlichen Seite. "Die Welt kann dafür sorgen, dass man sich sehr klein fühlt und es gibt einige Dinge auf der Welt, die darauf ausgerichtet sind, dass man sich ungeliebt fühlt", äußerte sich die Rapperin und gab offen preis: "Ich fühle mich, als würden mich alle hassen."

Lizzo, Sängerin

Lizzo, Sängerin

