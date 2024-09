Kate Moss und ihr Freund sollen sich auseinandergelebt haben

Zwischen Kate Moss (50) und ihrem Freund Nikolai von Bismarck (37) scheint es nicht mehr so rosig zuzugehen. Schon länger halten sich Krisengerüchte um das Model und den Fotografen – Quellen aus dem näheren Umfeld erklären nun gegenüber The Sun, dass sie sich auseinandergelebt haben. "Kate ist 50 geworden, aber sie liebt es, auszugehen und Spaß zu haben. Nikolai hingegen scheint es ruhiger angehen zu wollen, nachdem er in seinen Zwanzigern viel gefeiert hat. Sie haben sich auseinandergelebt und erkannt, dass sie unterschiedliche Dinge vom Leben erwarten", führt ein Insider aus.

Es sind jedoch nicht nur alte Freunde, mit denen Kate derzeit ihre Nächte verbringt. Anfang des Sommers wurde das It-Girl in London mit einem unbekannten Verehrer in einem aufsehenerregenden schwarzen Outfit gesichtet. Schon im vergangenen Jahr gab es Gerüchte über eine Krise in ihrer Beziehung zu Nikolai, als dieser mit dem Model Camille Rowe in Paris gesehen wurde. Damals sprach Kate jedoch noch in höchsten Tönen über Nikolai und die ruhigen Momente, die sie gemeinsam auf dem Land verbringen würden, und äußerte gegenüber Harper’s Bazaar, dass sie die gemeinsamen Familienessen an einem sonnigen Sonntagnachmittag liebe.

Kate, die zu einer der bekanntesten und umstrittensten Persönlichkeiten der Modewelt gehört, scheint mit dem Älterwerden keine Anzeichen zu zeigen, ihre wilden Seiten zu zähmen. Bereits in den 90er-Jahren erlangte sie durch ihre ausgelassenen Partys und eine Affäre mit Johnny Depp (61) viel Aufmerksamkeit. Mit Nikolai ging sie insgesamt rund neun Jahre zusammen durchs Leben.

Anzeige Anzeige

ActionPress Kate Moss im November 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Moss and Nikolai von Bismarck im September 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige