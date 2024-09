Margot Robbie präsentiert ihren Babybauch in lässigem Look

Auch während ihrer Schwangerschaft präsentiert sich Margot Robbie (34) gewohnt stilsicher! Auf aktuellen Schnappschüssen, die People vorliegen, ist die Barbie-Darstellerin bei einem Spaziergang am vergangenen Samstag in Santa Monica zu sehen. Ihr wachsender Babybauch ist unter einem gerippten weißen Tanktop zu erkennen – dazu trug sie einen schwarzen Bleistiftrock, ein cremefarbenes Hemd sowie eine dunkle Sonnenbrille. Die Mama in spe rundete ihren lässigen Look mit schwarzen Sandalen und einer großen, schwarzen Handtasche ab.

Im Juli wurde bekannt, dass Margot und ihr Ehemann Tom Ackerley (34) ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Weder die Australierin noch der Filmproduzent bestätigten offiziell die Schwangerschaft. Ein Insider ließ gegenüber dem Magazin allerdings durchblicken, dass Margot und Tom überglücklich darüber seien, dass sie ihre Schwangerschaft nicht mehr verbergen müssten. "Sie wollten schon seit einiger Zeit eine Familie gründen", behauptete die Quelle weiter.

Wann Margots Baby das Licht der Welt erblicken soll, ist nicht bekannt. Der Bauch des "Suicide Squad"-Stars hat jedoch bereits eine beachtliche Größe – ihr kleines Wunder dürfte also nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Ein weiteres Indiz dafür, dass es bald so weit sein könnte, ist Margot und Toms gemeinsame Auszeit in Italien im vergangenen August. Wie unter anderem Daily Mail berichtete, verbrachten die beiden einen entspannten Urlaub mit Freunden auf der italienischen Insel Palmarola – möglicherweise die letzte Reise, bevor ihr Nachwuchs geboren wird.

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie

Stephen Lock / ZUMA Press / ActionPress Margot Robbie während einer Wimbledon-Partie, Juli 2024

