Maya Jama zeigt Designertaschen im Wert von 120.000 Euro

Maya Jama (30) hat in den vergangenen Jahren eine gute Stange Geld verdient: Neben ihrem Job als Moderatorin arbeitet sie auch für Mode- und Schönheitskampagnen. In ihrer Instagram-Story lässt der Love Island-UK-Host nun tief blicken – und zwar in ihren Schrank, der mit einigen Designerstücken gefüllt ist. Darunter befinden sich beispielsweise Taschen von Luxusmarken wie Chanel, Louis Vuitton, Prada, Yves Saint Laurent sowie Dolce&Gabbana. Insgesamt wird der Wert ihrer Taschensammlung auf umgerechnet circa 120.000 Euro geschätzt.

Auch an ihrem Geburtstag im August zeigte Maya, dass sie es gerne luxuriös mag. Anlässlich ihres 30. Ehrentages feierte die Britin eine prunkvolle Sause mit einigen Promis. Diese lud sie in das angesagte Londoner Restaurant Belvedere ein. Unter den Gästen befanden sich Berühmtheiten wie der Musiker Jordan Stephens (32) oder Big Brother-Host AJ Odudu.

Die Vorliebe für kostspielige Dinge machte sich auch vor einigen Jahren an Mayas Finger bemerkbar. Damals verlobten sie und ihr Ex-Freund Ben Simmons sich. Den funkelnden Klunker an ihrer Hand enthielt die TV-Bekanntheit ihren Fans auf Social Media natürlich nicht vor und teilte einen Schnappschuss des Schmuckstücks. Dabei handelte es sich um einen glänzenden Diamantring. Mittlerweile sind der Basketballspieler und die Medienpersönlichkeit aber kein Paar mehr.

Instagram / mayajama Maya Jama, Moderatorin

Instagram / mayajama Maya Jama im März 2022

