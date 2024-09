Nach Tod der Mutter: Kehrt Nicole Kidman zur Arbeit zurück?

Wird Nicole Kidman (57) nun wieder ihre Arbeit in der Filmbranche aufnehmen? Die berühmte australische Schauspielerin wurde kürzlich zum ersten Mal nach dem Tod ihrer Mutter Janelle öffentlich gesichtet, wie die Daily Mail berichtet. Zuvor hatte sie sich drei Wochen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um in Los Angeles zu trauern. Nicole hatte ihre Teilnahme am Filmfestival in Venedig abgebrochen, als sie die Nachricht vom Tod ihrer Mutter erhielt, und sich sofort nach Australien zurückbegeben, um bei ihrer Familie zu sein.

Doch warum war Nicole überhaupt in Los Angeles? Eine Quelle verriet dem Magazin New Idea, dass die Hollywood-Bekanntheit dort als Hauptrednerin bei einer Veranstaltung auftrat, die sie bereits vorher zugesagt hatte. "Nicole war sehr dankbar, dass Antonia in den ersten Tagen alles übernommen hat", erklärte ein Insider. Trotz des ständigen Kontakts zu ihrer Schwester hatte sich Nicole erst kürzlich mit ihr in Sydney treffen können. Diese Trennung fällt der "Big Little Lies"-Schauspielerin besonders schwer, da sie wegen ihrer beruflichen Verpflichtungen oft weit entfernt von ihrer Familie sein muss.

Nicole Kidman hatte immer eine sehr enge Beziehung zu ihrer Mutter Janelle, wie sie oft in Interviews erwähnte. Geboren in Honolulu und aufgewachsen in Sydney, wurde Nicole schon früh von ihren Eltern in ihrer Leidenschaft für die Schauspielerei unterstützt. Auch nach ihrer weltweiten Berühmtheit spielte ihre Mutter weiterhin eine wichtige Rolle in ihrem Leben und ihrer Karriere. In öffentlichen Statements verriet Nicole, dass sie oft ihren Rat einholte, selbst in Fragen der Mode.

Instagram / nicolekidman Antonia, Janelle und Nicole Kidman

Courtesy of Netflix © 2024 Nicole Kidman in "Ein neuer Sommer"

