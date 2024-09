Nicole Kidman wurde als Teenager wegen ihres Äußeren gemobbt

Nicole Kidman (57), die heute als eine der glamourösesten Schauspielerinnen Hollywoods gilt, hat enthüllt, dass sie als Teenager oft wegen ihres Aussehens gehänselt und gemobbt wurde. Wie Daily Mail berichtet, sprach die australische Schauspielerin in der neuen Dokumentarserie "In Vogue: The 90s", die am Wochenende auf Disney+ Premiere feierte, offen über ihre Probleme mit dem Körperbild. "Ich war ein rothaariges, hellhäutiges Mädchen, das mit 14 Jahren fast 1,80 Meter groß war", sagte Nicole. "Ich wurde gehänselt und das war nicht nett." Ihr wahrgenommener Nachteil änderte sich jedoch, als die Modewelt auf sie aufmerksam wurde.

Der Wendepunkt kam in den 1990er Jahren, als Nicole begann, Einladungen zu Hollywoods roten Teppichen zu erhalten und der bekannte Designer John Galliano (63) anbot, sie für die Oscar-Verleihung 1997 auszustatten. "Mein ganzes Leben lang wollte ich 1,58 m groß und kurvig sein, und plötzlich war es großartig, 1,80 m und schlank zu sein", erinnerte sie sich. Ihr Auftritt in einem faszinierenden, chartreusefarbenen Ballkleid war ein bedeutender Moment in ihrer Karriere und öffnete ihr die Tore zu einer neuen Ära der Hollywood-Fashion. Nicole betonte, wie stark sie von Modeikonen wie Audrey Hepburn (✝63) und Grace Kelly (✝52) inspiriert wurde und wie sie es liebte, gemeinsam mit Designern neue Trends zu kreieren.

Heute gilt Nicole nicht nur als außergewöhnliche Schauspielerin, sondern auch als Modeikone. Zuletzt wurde sie von ihrer Tochter Sunday Rose (16) beim Besuch der 53. Couture-Kollektion von Balenciaga während der Pariser Fashion Week begleitet. Laut Hello Magazine scheint Sunday in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten und findet bereits Inspiration in Nicoles Modeleidenschaft. Mittlerweile nutzt Nicole ihre Bekanntheit, um auch über ihre früheren Unsicherheiten zu sprechen und anderen Mut zu machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman im Jahr 1997 mit Tom Cruise bei der 69. Verleihung der Academy Awards

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige