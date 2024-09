Nick Cannon überfordert: Tochter (13) schon eine junge Dame

Nick Cannon (43) hat zugegeben, dass es ihm schwerfällt, mit der Tatsache zurechtzukommen, dass seine Tochter Monroe (13), die er aus seiner Ehe mit Mariah Carey (55) hat, zur jungen Dame heranwächst. Monroe Cannon und ihr Zwillingsbruder Moroccan Cannon (13) sind die ältesten Kinder des Rappers. In einem Interview mit Fox News Digital zeigt sich Nick sichtlich überfordert mit dem Älterwerden seiner Tochter: "Ich war nicht bereit für eine so schnelle Verwandlung und alles, was damit einhergeht. Das Make-up, die Sorge darum, was die Leute denken und die Jungs. Das ganze Zeug. Ich bin für nichts davon bereit." Das Heranwachsen seiner Tochter sei "buchstäblich über Nacht" passiert.

Mit einem kürzlich veröffentlichten Video auf Instagram machte Nick deutlich, was für eine enge Beziehung er zu seinen beiden ältesten Kids hat. In dem witzigen Clip sitzen die drei gemeinsam in einem Auto. Der 43-Jährige gibt dabei einen Song voller Leidenschaft zum Besten, während Sohnemann Moroccan peinlich berührt aus der Wäsche schaut.

Nick und Mariah trennten sich Ende 2014. Um ihre Kinder kümmern sich die Sängerin und der Comedian jedoch nach wie vor gemeinsam. "Dieses Co-Parenting ist so lustig, denn warum muss man es 'Co' nennen? Es ist einfach Elternsein", erklärte Nick gegenüber Fox News Digital, während er die außergewöhnlichen Mutterqualitäten seiner Ex-Frau lobte. Seit der Trennung hat Nick zehn weitere Kinder mit fünf unterschiedlichen Frauen bekommen, darunter auch die Models Alyssa Scott und Brie Tiesi.

Getty Images Nick Cannon im Jahr 2022

Getty Images Nick Cannon, Mariah Carey und ihre Kinder Moroccan und Monroe im März 2017

