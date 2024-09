So sprach Ellen DeGeneres über P. Diddys Partylöwen-Image

In einem kürzlich wieder aufgetauchten Clip aus dem Jahr 2018 plaudert Ellen DeGeneres (66) ganz locker mit P. Diddy (54), der mit bürgerlichem Namen Sean Combs heißt, über dessen wilde Partys. Der in Ungnade gefallene Rapper kam damals spät zu seinem Interview in der "The Ellen DeGeneres Show", was die Moderatorin als charmante Eigenart darstellte. "Die Party beginnt wirklich erst, wenn du da bist", lachte Ellen. Zudem erklärte der Musikproduzent, was Ellen sich von einer seiner berüchtigten Feiern versprechen könne. "Deine Füße werden Blasen haben. Du wirst so heftig tanzen", meinte Sean augenzwinkernd.

Dieses harmlose Gespräch bekommt nun in einem neuen Licht Aufmerksamkeit, denn Sean wurde kürzlich wegen einer Reihe schwerwiegender Vorwürfe verhaftet. Ihm werden unter anderem sexuelle Nötigung und Menschenhandel unterstellt. Auch seine von Drogen und Alkohol geprägten Sex-Partys sind im Zuge der düsteren Anschuldigungen wieder Thema – so auch die zahlreichen Stars und Sternchen, die fröhlich mitfeierten. Kürzlich machten bereits alte Clips von Keeping Up with the Kardashians im Netz die Runde, in denen Kourtney (45) und Khloé Kardashian (40) von wilden Party-Nächten mit Sean schwärmten.

Aktuell sitzt der "I'll Be Missing You"-Interpret in einem New Yorker Gefängnis. Schon zweimal soll Sean einen Antrag gestellt haben, um gegen eine hohe Kautionssumme auf freien Fuß zu gelangen – bislang jedoch ohne Erfolg. Seit seiner Verhaftung vor rund einer Woche hat sich noch eine weitere Frau gemeldet, die dem 54-Jährigen vorwirft, sie im Jahr 2001 gemeinsam mit seinem Sicherheitschef vergewaltigt zu haben.

Getty Images Ellen DeGeneres, Talkmasterin

Getty Images P. Diddy, Musiker