Wegen Essensumstellung? Sommerhaus-Stars haben Blähbäuche

Im Sommerhaus der Stars gibt es neuerdings eine kleine Regeländerung: Für die Promipaare sind Wurst- und Fleischwaren tabu! Die Produktion der beliebten Reality-TV-Show nennt diese Neuerung auch "vegetarische Wochen". Die einen freut es, die anderen verfluchen es. Für die Fleischliebhaber bedeutet das anscheinend nicht nur eine Ernährungsumstellung, sondern auch Magenprobleme. "Ich habe jeden Abend so ein komisches Gefühl im Bauch", berichtet Alessia Herren (22) ihren Mitstreitern und findet Zustimmung bei Vanessa Schmitt: "Ich hatte gestern auch so einen harten Bauch." Auch Theresia Fischer (32) schließt sich den anderen Promis an und analysiert: "So einen harten Blähbauch."

Wer nun denkt, dass die Bauchbeschwerden einfach ein typisches Frauenproblem seien, liegt falsch. "Ich halte mich voll zurück. Ich muss die ganze Zeit übelst pupsen", plaudert Can, der Partner von Alessia, aus. Auch Tobias Pankow bekommt die vegetarische Ernährung wohl eher nicht so gut. Immerhin ernähren sich die Stars nicht nur vegetarisch, sie greifen zusätzlich auf einige Ersatzprodukte zurück. "Es ist wirklich merkwürdig, vielleicht ist es das Essen. Vielleicht die Ersatzbutter?", mutmaßt der Ex-Partner von Sarah Kern (55).

Aber nicht alle Promis leiden unter der vegetarischen Ernährung. Als die acht Pärchen am ersten Tag ins Sommerhaus einzogen und die Nachricht der bevorstehenden Ernährungsregel bekamen, sprudelte es aus Tessa Bergmeier (35) heraus: "Ich freue mich so krass! Ich habe schon voll Bammel gehabt, dass hier die Würste auf den Grill kommen, ich kann das gar nicht riechen." Die einstige GNTM-Kandidatin und ihr Partner Jakob ernähren sich nämlich seit geraumer Zeit vegan und engagieren sich regelmäßig gegen Tierleid. Damit ecken sie allerdings bei ihren Kontrahenten an, die vor allem von Tessas Art sichtlich genervt sind.

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren und ihr Freund

Anzeige Anzeige

Das Sommerhaus der Stars, RTL Tessa Bergmeier bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige