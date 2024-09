Bald Hochzeit? Lana Del Rey besorgt sich eine Heiratslizenz

Lana Del Rey (39) und ihr Freund Jeremy Dufrene scheinen bereit zu sein, den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung zu gehen! Die Sängerin und ihr Liebster, ein Bootskapitän und Alligator-Tourguide, wurden am Montag im Lafourche Parish Clerk of Court Büro gesichtet, wo sie eine Heiratslizenz abgeholt haben – zurückgegeben haben die zwei das Dokument noch nicht. Wie TMZ berichtet, gibt es bisher auch keinerlei weitere Angaben, die darauf hindeuten, dass die beiden bereits den Bund fürs Leben geschlossen haben – aber es sieht so aus, als hätten sie genau das in naher Zukunft vor.

Das erste Mal wurden die 39-Jährige und Jeremy im August romantisch miteinander in Verbindung gebracht, als sie beim Reading & Leeds Festival Händchen haltend gesichtet wurden. Anfang September trat Jeremy als ihre Begleitung sogar bei der Hochzeit von Model Karen Elson (45) in New York City auf. Obwohl ihre Romanze erst seit Kurzem in der Öffentlichkeit bekannt ist, spekulieren viele, dass Lana und Jeremy bereits seit Jahren Bekanntschaft haben. So veröffentlichte die Sängerin erste Bilder mit Jeremy bereits im Jahr 2019.

Lana hat mit ihrem Liebesleben in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Im Dezember 2020 verlobte sie sich nach nur vier Monaten Beziehung mit Clayton Johnson. Ein Jahr später kamen Gerüchte über eine Trennung auf. Anschließend wurde ihr eine Romanze mit dem Musiker Jack Donoghue (35) nachgesagt. Interessanterweise wurde im vergangenen Jahr berichtet, dass sie sich erneut verlobt habe – diesmal mit Evan Winiker. Trotz der damaligen Verlobungsgerüchte scheinen nun Jeremy und Lana das neue Traumpaar zu sein, und wir dürfen gespannt bleiben, ob sie bald tatsächlich offiziell den Bund fürs Leben schließen werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / jeremy.dufrene Lana Del Rey und Jeremy Dufrene, 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / honeymoon Lana Del Rey, Musikerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige