Hape Kerkeling wurde damals zu Scheinbeziehung gedrängt

Hape Kerkeling (59) steht seit Jahren als authentischer Entertainer vor der Kamera. Doch zu Beginn seiner Karriere wollte sein damaliger Arbeitgeber die Sexualität des Komikers verschleiern. Daran erinnert sich Hape nun in einem Bild-Interview. "Der WDR wollte mich in eine Scheinbeziehung mit einer Frau drängen", erklärt er und fügt beispielhaft hinzu: "So eine Rex-Gildo-Gitte-Nummer, wie es sie in den Sechzigern schon einmal gegeben hatte." Die Musiker Rex Gildo und Gitte hatten sich damals auf eine Fake-Beziehung geeinigt, um die wahre Sexualität des Schlagerstars zu verheimlichen.

Ähnliches hatte Hapes Arbeitgeber auch mit ihm vor: "Die Pläne waren schon sehr weit fortgeschritten. Man hatte sich eine meiner besten Freundinnen ausgeguckt." Die Auserwählte war seine gute Freundin Isabel Varell (63). "Wir haben tatsächlich darüber gesprochen, uns aber dann dagegen entschieden. Wir wollten uns nicht gegenseitig blockieren. Außerdem wollten wir einfach diese Spielchen nicht mitspielen", macht der 59-Jährige deutlich.

Später wurde der Comedian sogar im Live-TV als homosexuell geoutet – und zwar von Rosa von Praunheim (81) in der TV-Show "Explosiv – Der heiße Stuhl". Ohne Hapes Wissen hat sie vor einem Millionenpublikum öffentlich gemacht, dass der Schauspieler schwul ist. An diesen Moment kann sich auch Isabel noch gut erinnern – denn sie schaute sich das Zwangsouting im Fernsehen an. "Den Abend von Rosa von Praunheims TV-Auftritt werde ich jedenfalls nie vergessen. Ich habe die Sendung damals live gesehen und mir ist das Herz stehen geblieben, weil ich direkt gedacht habe: 'Wie geht es meinem Freund Hape jetzt damit?' Das war abscheulich", berichtete sie im Jahr 2021 gegenüber t-online.

Getty Images Hape Kerkeling, Komiker

Getty Images Isabel Varell im November 2013 in München

