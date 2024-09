Kaum wiederzuerkennen: Katja Krasavice postet Kinderbild

Katja Krasavice (28) lässt ihre Fans an einem seltenen Einblick in ihre Kindheit teilhaben: Auf Instagram teilte die Influencerin in ihrer Story ein Schwarz-Weiß-Foto von sich als kleines Mädchen. Mit großen Augen und zwei blonden Zöpfen schaut die kleine Katja darauf in die Kamera. Das niedliche Kinderfoto zeigt eine ganz andere Seite der heute so selbstbewussten Rapperin und YouTuberin, die vor allem durch ihre freizügige Art bekannt geworden ist.

Doch hinter dem Schnappschuss steckt eine schwierige Vergangenheit. Aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen, hatte sie es nicht immer leicht im Leben. Mit dem Start ihres YouTube-Kanals im Jahr 2014 begann für sie der Aufstieg. Doch der Weg zum Erfolg war von einigen Schicksalsschlägen geprägt: In der Schule wurde sie gemobbt und später verlor sie zwei ihrer Brüder – einen durch Suizid, den anderen an Krebs. Ihre schwierige Kindheit und die Ausgrenzung haben die Social-Media-Queen tief geprägt: Heute setzt sie sich selbst für Menschen in Not ein. 2021 spendete sie beispielsweise 100.000 Euro bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala und erklärte in diesem Zuge gegenüber Bild: "Es ist wichtig, dass man jeden Cent spendet, der einem möglich ist. Meine Kindheit war sehr schwierig. Ich habe sehr viel leiden müssen. Da habe ich mir auch gewünscht, dass jemand hilft."

Katja hat sich spätestens nach ihrer Rolle als DSDS-Jurorin als feste Größe in der deutschen Medienlandschaft etabliert. Mit ihrer offenen Art und ihrem offenen Umgang mit Sexualität ist sie mittlerweile nicht nur als Musikerin, sondern auch auf OnlyFans äußerst erfolgreich – wo sie mit exklusivem Content beachtliche Summen verdient. Beim diesjährigen OMR-Festival verriet das Model: "Seitdem ich diese Plattform habe, verdiene ich im Monat nicht unter sechsstellig." Mit diesem beeindruckenden Einkommen zählt Katja zu den Top-Verdienern des Portals und betonte selbstbewusst: "Ich bin die erfolgreichste Frau in Deutschland auf der Plattform."

Anzeige Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice als Kind

Anzeige Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige