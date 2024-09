Können Babu und Kim Virginia ihren Streit jemals klären?

Bei Beauty & The Nerd gerieten Babu und Kim Virginia Hartung (29) mehrfach aneinander und stritten sich heftig. Gibt es bei den Reality-TV-Damen jemals die Chance auf eine Versöhnung? Im Promiflash-Interview erklärt Babu: "Ich bin keine nachtragende Person, aber weil ich weiß, dass die Kim einfach falsch ist, will ich mit diesem Menschen gar nichts zu tun haben." Die Oberhausenerin habe Kims "wahres Gesicht" gesehen. "Sie ist für mich einfach so eine Nullnummer und so eine Lachnummer, dass ich den Menschen nicht in meinem Leben brauche", stellt Babu klar.

Falls sich die beiden Streithähne irgendwann begegnen sollten, wolle die Inhaberin eines Kosmetikstudios ihrer Kontrahentin respektvoll gegenübertreten. "Ich würde trotz alledem ihr natürlich Hallo sagen aus dem Mindestrespekt", erklärt Babu im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "aber mit dieser Frau habe ich nichts mehr zu klären und das ist gegessen."

An Kims Verhalten störe Babu, dass sich die Dubai-Auswanderin bei "Beauty & The Nerd" anders verhalten habe, als wenn keine Kameras auf sie gerichtet sind. Dann sei Kim total lieb und würde sich mit allen unterhalten. "Sie hat zwei Gesichter [...], weil sie kann nett sein, aber dann dreht sie wieder total am Rad und ist dann wieder ein anderer Mensch und muss die ganze Zeit die Aufmerksamkeit auf sich ziehen", kritisiert Babu im Interview mit Promiflash. Dieses Verhalten sei "einfach unmöglich".

Anzeige Anzeige

Instagram / babuubeauty_work Babu, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Instagram / babuu.official Babu, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

Anzeige Anzeige