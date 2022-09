Der Tod ihres Sohnes hat Lisa Marie Presley "zerstört"!

Lisa Marie Presley (54) schreibt über ihren schrecklichen Verlust! 2020 starb ihr Sohn Benjamin Keough an den Folgen einer Schussverletzung, die er sich selbst zu gefügt hatte. Für die Tochter von Elvis Presley (✝42) brach daraufhin eine Welt zusammen. Im Juli jährte sich Benjamins Todestag bereits zum zweiten Mal– dazu teilte Lisa liebevolle Erinnerungen im Netz. Nun machte sie klar, dass sie über den Verlust ihres Sohnes niemals hinweg kommen wird!

Anlässlich des US-amerikanischen Tages der Trauer am 30. August schrieb sie ein Essay, welches People vorliegt. "Es gibt so viel über dieses Thema zu lernen und zu verstehen, aber Folgendes weiß ich mittlerweile: Die Trauer hört niemals auf und vergeht in keinster Weise, auch nicht ein Jahr oder Jahre nach dem Verlust", erklärte Lisa in ihrem Schreiben. Zudem offenbarte sie, dass nichts diesen Schmerz lindern könne. "Mein Leben und das meiner drei Töchter, so wie wir es kannten, wurde durch seinen Tod völlig durcheinandergebracht und zerstört", schrieb die Mama von Riley Keough (33).

Über Benjamins Tod werde sie nie hinwegkommen – doch für ihre Töchter wolle Lisa stark bleiben. Denn das sei ihrem Sohn immer ein großes Anliegen gewesen. "Ich mache weiter, weil mein Sohn in seinen letzten Momenten sehr deutlich gemacht hat, dass die Pflege seiner kleinen Schwestern und die Sorge um sie an erster Stelle seiner Sorgen und seines Denkens standen", erinnerte sich die vierfache Mutter in ihrem Essay.

Anzeige

Getty Images Lisa Marie Presley im Oktober 2013

Anzeige

Instagram / rileykeough Lisa Marie Presleys Kinder Riley und Benjamin Keough

Anzeige

Instagram / lisampresley Lisa Marie Presley und ihre Kinder im Februar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de