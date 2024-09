Versöhnt? Molly-Mae Hague trägt ihren Verlobungsring wieder

Was geht denn hier vor sich? Besonders aufmerksame Fans haben entdeckt, dass Molly-Mae Hague (25) wieder ihren Verlobungsring trägt – und das, obwohl sie sich im August von ihrem Verlobten Tommy Fury (25) getrennt hatte. In einem kürzlich auf Instagram geposteten Schnappschuss zeigt sich die Influencerin in einem stylishen Zweiteiler ihrer Marke Maebe. Doch das eigentliche Highlight: der funkelnde Ring an ihrem Finger. Dieser stammt aus dem Sommer 2023, als Tommy ihr während eines romantischen Ibiza-Urlaubs die Frage aller Fragen stellte. Die unerwartete Rückkehr des Rings ließ Fans sofort darüber spekulieren, ob es zwischen den beiden zu einer Versöhnung gekommen sein könnte.

Während einige Follower in den Kommentaren eifrig über eine mögliche Reunion des Reality-Traumpaares diskutieren, bleiben andere skeptisch. Ein Fan merkt an: "Oh mein Gott, sie trägt wieder ihren Ring! Ich hoffe, die beiden sind wieder zusammen!" Ein anderer kommentiert begeistert: "Der Verlobungsring ist wieder da!" Doch nicht alle glauben an ein Happy End. Einige sind überzeugt, dass es sich lediglich um ein älteres Foto handelt, da die Bilder wahrscheinlich vor dem Launch ihrer neuen Kollektion aufgenommen worden waren.

Da Molly beruflich stark eingebunden ist und zudem als Mutter ihrer einjährigen Tochter Bambi, die sie gemeinsam mit Tommy hat, Verantwortung für diese trägt, verriet sie bislang nicht, warum das Paar sich getrennt hat. Die zwei wirkten kurz zuvor noch sehr verliebt. In einem kürzlich geführten Interview mit MailOnline gab die TV-Bekanntheit jedoch preis, dass sie in eine "neue Ära" eintrete und ihr neuestes Projekt ihr geholfen habe, Selbstvertrauen zu gewinnen. Sie erklärte auch, wie sie sich seit der Geburt ihrer Tochter im Januar 2023 entwickelt habe: "Als ich Mutter wurde, habe ich mich als Person stark verändert und verschiedene Dinge wurden mir in Bezug auf Mode wichtiger. Es war der richtige Zeitpunkt, Maebe zu gründen. Ich hatte das Gefühl, bereit für etwas Neues zu sein."

Anzeige Anzeige

Instagram / maebestore Molly-Mae Hague im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Januar 2024

Anzeige Anzeige