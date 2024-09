So stellte Allison Holker ihren drei Kids neuen Freund vor

Allison Holker (36) hat sich etwas ganz Besonderes für das erste Treffen ihrer Kinder und ihres neuen Partners überlegt. Im Dezember 2022 verlor die Tänzerin ihren Ehemann Stephen "tWitch" Boss (✝40). Nach dem schweren Verlust gibt es nun wieder einen neuen Mann in ihrem Leben: Adam Edmunds. Der Tech-Unternehmer durfte auch schon Allisons drei Kids kennenlernen – und damit es kein unbehagliches erstes Treffen wird, verbrachten alle gemeinsam einen Tag im Freizeitpark, den Universal Studios. "Es war wirklich lustig. Wir haben viel gelacht und viele Erinnerungen ausgetauscht, und es war ein wirklich lustiger Einstieg", erklärt Allison gegenüber People.

Besonders ihre älteste Tochter Weslie (16) ist begeistert von Adam. "Jedes Mal, wenn ich in seiner Nähe bin, gibt es keinen langweiligen Moment, weil sie zusammen so viel Spaß haben", sagt die Schülerin. Sie war es auch, die ihre Mutter ermutigte, sich auf eine neue Beziehung einzulassen, erklärt Allison: "Weslie war diejenige, die mir sagte, dass ich mein Herz jemandem öffnen sollte. Und das hat mir sehr geholfen, das Gefühl zu bekommen, dass es okay ist, verletzlich zu sein und wieder Liebe zu finden. Sie war also eine große Hilfe für mich."

Im Dezember 2022 starb Stephen "tWitch" Boss ganz unerwartet. Er und Allison waren neun Jahre lang verheiratet und hatten drei gemeinsame Kinder. Sein Verlust war für die gesamte Familie unfassbar schwer. Die "So You Think You Can Dance"-Jurorin war sich danach nicht sicher, ob sie jemals wieder einen neuen Partner finden wolle. Mit ihrem Adam sei sie nun aber sehr glücklich, fühlt sich "unterstützt, gesehen, verstanden und vollkommen geliebt", so machte sie im Interview mit dem Magazin zuvor deutlich: "Es ist eine neue Erfahrung für mich und ich habe viel Zeit gebraucht, um mich bereit zu fühlen. Ich wusste nicht, ob ich jemals wieder diesen Zustand erreichen würde."

Anzeige Anzeige

Getty Images Allison Holker und Adam Edmunds im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Allison Holker mit Ehemann Stephen "tWitch" Boss, im Januar 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige