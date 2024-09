Vermissen Cheyenne Ochsenknecht und Nino das Stadtleben?

Cheyenne Ochsenknecht (24) und ihr Mann Nino Sifkovits (29) haben sich im Landleben eingelebt und genießen ihren Alltag fernab der Großstadt. Das zeigen sie auch bald wieder in der neuen und zweiten Staffel von "Unser Hof", in der sie erneut tiefe Einblicke in ihren Alltag geben. Doch vermissen sie manchmal das turbulente Leben in Berlin? In einem Promiflash-Interview erzählen die beiden von ihren Erfahrungen und was ihnen aus der Metropole fehlt. Cheyenne gibt zu, dass sie vor allem die langen Öffnungszeiten der Geschäfte vermisst. "Hier macht am Samstag zum Beispiel der Supermarkt um zwölf zu", erklärt sie. Auch der fehlende Lieferservice und die Tatsache, dass es keinen Spätkauf gibt, seien Dinge, an die sie sich erst gewöhnen musste.

Ihr soziales Leben vermisst Cheyenne hingegen gar nicht. "Freunde habe ich tatsächlich in Deutschland keine mehr, außer eine, das ist die Alana", gibt die Blondine zu. Dafür vermisst sie ihre Busenfreundin sowie Mutter Natascha (60) und Bruder Wilson (34) umso mehr. Auch Nino trauert seiner Zeit in Berlin nicht gerade hinterher. Trotzdem freue er sich hin und wieder, die Hauptstadt zu besuchen: "Zwei-, dreimal im Jahr habe ich dann schon mal gerne ein Wochenende Stadt, auch mal schön essen zu gehen oder mal bummeln." Trotzdem sind beide immer wieder froh, wenn sie nach ein paar Tagen zurück nach Hause können.

Mit ihren Erfahrungen vor der Kamera und auf dem Hof wären Cheyenne und ihr Nino doch eigentlich perfekte Kandidaten für Das Sommerhaus der Stars, oder? Das käme für die 24-Jährige überhaupt nicht infrage, wie sie erst kürzlich auf Instagram verriet: "Seid ihr wahnsinnig? Wir gehen für kein Geld der Welt ins Sommerhaus. Und das meine ich absolut ernst!"

"Unser Hof" ist ab dem 30. September immer montags ab 20.15 Uhr auf Sky One sowie parallel auf Sky und WOW auf Abruf verfügbar.

Instagram / cheyennesavannah Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht im Juni 2024

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, TV-Persönlichkeit

