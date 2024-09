Ellen DeGeneres spricht über ihre gesundheitlichen Probleme

Ellen DeGeneres (66) verrät in ihrem neuen Netflix-Special, das den Titel "For Your Approval" trägt, dass sie an mehreren gesundheitlichen Problemen leidet – darunter Osteoporose, Zwangsstörungen (OCD) und Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Doch die ehemalige Moderatorin bietet ihren Erkrankungen in gewohnt humoristischer Weise die Stirn. Bezüglich ihrer nur durch Zufall entdeckten und "voll ausgeprägten Osteoporose" scherzt sie in der Sendung: "Ich weiß nicht einmal, wie ich noch stehen kann. Ich bin eine menschliche Sandburg. Ich würde unter der Dusche zerfallen."

In der Netflix-Doku enthüllt sie außerdem, dass sie erst im Rahmen einer Psychotherapie von ihrer Zwangsstörung erfahren habe. "Ich antwortete, dass ich sehr ordentlich sei, da ich dachte, das wäre das 'O' in OCD", erklärt sie. Da sie in der Christian Science Religionsgemeinschaft aufgewachsen sei, in der Krankheiten und Störungen nicht anerkannt werden, habe sie die Bedeutung von OCD bis dahin nicht gekannt. Neben Osteoporose und OCD habe die Moderatorin auch ADHS. Dazu verrät sie: "Mein ADHS macht es wirklich schwer, mich hinzusetzen und mich auf irgendetwas zu konzentrieren."

Ihre Karriere begann Ellen als Stand-up-Comedian in kleinen Clubs in New Orleans und San Francisco. Der große Durchbruch gelang ihr mit der ABC-Sitcom "Ellen", die sie selbst produzierte. 2003 rief sie die "The Ellen DeGeneres Show" ins Leben. Die beliebte Talkshow wurde im Mai 2022 nach 19 Staffeln zum letzten Mal ausgestrahlt. Seitdem kann Ellen sich ganz auf ihre Gesundheit konzentrieren – trotz ihrer vielen Diagnosen tut sie das mit Humor. So erklärt sie in der Doku: "Ich bin von Dingen besessen, habe aber nicht die Aufmerksamkeitsspanne, daran festzuhalten. Also bringt mich das im Grunde wieder in einen ausgeglichenen Zustand."

Getty Images Pink zu Gast in der "Ellen DeGeneres Show"

Getty Images Hillary Clinton und Ellen DeGeneres in der "The Ellen DeGeneres Show" in Burbank im Oktober 2016

