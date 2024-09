Fans begeistert: Helen Flanagan und Emma Rigby knutschen

Helen Flanagan (34) sorgte am Donnerstagabend für Aufregung, als sie ein Video eines freundschaftlichen Kusses mit Emma Rigby (35) in der Toilette eines Klubs in ihrer Instagram-Story postete. Die beiden TV-Stars genossen eine wilde Nacht, um Emmas Geburtstag zu feiern. Helen, bekannt aus „Coronation Street“, trug ein schwarzes, eng anliegenden Kleid mit transparenten Ärmeln, während ihre Freundin in einem schulterfreien, gerafften Mini-Kleid strahlte. Helen nutzte den Anlass, um einige nostalgische Bilder ihrer Freundschaft zu teilen, und schrieb dazu: "Lieb dich".

Beide Schauspielerinnen sind bekannt für ihre beeindruckenden Karrieren im britischen Fernsehen und haben sich im Laufe der Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut. Emma, die zuletzt als Hannah Ashworth in "Hollyoaks" zu sehen war, hat die Serie in diesem Sommer verlassen, nachdem sie im letzten Jahr mit viel Hype zurückgekehrt war. Änderungen im Drehbuch und Budgetkürzungen führten zu ihrer Entscheidung. "Es hat einfach nicht mehr funktioniert für Emma", verriet eine Quelle gegenüber The Sun und erklärte weiter: "Sie hatte bestimmte Erwartungen an ihre Rückkehr, aber alles hat sich geändert. Es war zu viel, und sie hat entschieden, dass es an der Zeit war, weiterzuziehen."

Helen hat sich auch als Reality-TV-Star einen Namen gemacht. Privat war sie bis 2022 mit Scott Sinclair liiert. Die beiden waren 13 Jahre zusammen und haben drei Kinder. Nach ihrer Trennung ist sie seit Anfang des Jahres wieder in einer neuen Beziehung. Die Kennenlernphase mit dem Ex-Fußballer Robbie Talbot fand zeitgleich mit ihrer Teilnahme an "Celebs Go Dating" statt, wo sie schließlich beschloss, ihn in die Show einzuladen. Obwohl Reality-TV nicht seine Welt ist, scheint die Verbindung zwischen den beiden stark zu sein.

Getty Images Emmy Rigby in London 2023

https://www.instagram.com/p/DAG_MBAtiab/ Helen Flanagan posiert mit Freund Robbie Talbot, 2024.

