Nach Scheidung: Ben Affleck sollen Schuldgefühle plagen

Mitte August reichte Jennifer Lopez (55) offiziell die Scheidung von Ben Affleck (52) ein. Für den "Gone Girl"-Schauspieler soll die Trennung seiner Ex-Partnerin wie ein zweischneidiges Schwert sein, verrät nun ein Insider gegenüber OK!. Demnach plagen Ben ein Haufen Schuldgefühle. "Ben sieht vielleicht glücklich und fröhlich aus. Und das ist er größtenteils auch, aber er hat sicherlich auch seine schlechten Momente", meint die Quelle und fügt hinzu: "So sehr er auch erleichtert war, dieser Ehe zu entkommen, so sehr hat ihn die Scheidung doch belastet. Sein Ruf hat einen großen Schaden genommen und er hat mit einer Menge Schuldgefühle zu kämpfen."

Durch diese schwere Zeit muss Ben allerdings nicht alleine durch. Unterstützung erhält der dreifache Vater von seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52) und seinem besten Freund Matt Damon (53). Der Insider deutet an, dass sich das Umfeld des 52-Jährigen Sorgen darüber mache, dass Ben rückfällig werden könnte: "Es besteht immer die Sorge, dass er in schwierigen Zeiten zu seinen alten Lastern zurückkehrt." Denn der "Deep Water"-Schauspieler kämpfte in der Vergangenheit regelmäßig gegen seine Alkoholsucht an. Laut Tippgeber besucht die Mutter seiner Kinder ihn fast täglich, um sicherzustellen, dass es ihm gut geht.

Erst vor wenigen Tagen sickerten Schnappschüsse an die Öffentlichkeit, die vermuten lassen, dass die Liebesgeschichte zwischen Ben und Jennifer noch nicht auserzählt ist. Bei einem gemeinsamen Brunch Mitte September konnte das einstige Liebespaar offenbar nicht genug voneinander bekommen, wie ein Insider gegenüber Page Six offenbarte: "Sobald sie zusammen waren, konnte er seine Hände nicht mehr von ihr lassen. Die sexuelle Chemie zwischen ihnen war schon immer sehr ausgeprägt. Das war nicht geplant. Sie fühlen sich immer noch zueinander hingezogen."

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Hollywoodstars

Thecelebrityfinder/MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im September 2024

