Bushido verrät: Hätte er im Sommerhaus mit Anna-Maria Sex?

Bushido (46) und Anna-Maria Ferchichi (42) könnten bald gemeinsam im Sommerhaus der Stars zu sehen sein. Der Rapper verrät gegenüber RTL, dass er seine Frau fast überzeugt habe, an dem Reality-Format teilzunehmen. "Ich habe sie gefragt, und ich glaube, ich habe sie auch bald so weit... Ich habe zumindest schon mal eine Antwort darauf bekommen, ob wir auch Sex hätten im Sommerhaus", meint Bushido. Und was war die Antwort? "Ja, aber nur unter der Dusche", soll Anna-Maria klargestellt haben.

Während Bushido schon lange begeistert von der Idee ist, ins Sommerhaus zu ziehen, zeigte sich Anna-Maria in der Vergangenheit eher abgeneigt. Doch die jüngste Staffel mit Teilnehmern wie Raúl Richter (37), Sam Dylan (33) und Theresia Fischer (32) scheint sie umgestimmt zu haben. "Ich muss euch sagen, der aktuelle Cast ist sensationell", schwärmt sie im Interview mit dem Sender und fügt hinzu: "So verschiedene Charaktere... Da muss ich sagen, ich hätte es mir überlegt." Am Ende des Gesprächs wendet sich der Musiker sogar direkt an die Kamera und bewirbt sich ganz offiziell für das Sommerhaus: "Also kannst du ja mal so weiterleiten, mit wem auch immer wir da sprechen müssen. Von meiner Seite aus sehr gerne."

Im vergangenen Jahr wurden Gerüchte laut, die behaupteten, dass bereits Verhandlungen über Anna-Maria und Bushidos Teilnahme am Sommerhaus auf Hochtouren laufen. Nur kurze Zeit später räumte die achtfache Mutter mit den Gerüchten auf und stellte in ihrer Instagram-Story klar: "Nein, wir sind nicht in Verhandlungen mit dem Sommerhaus und nein, wir werden an der Show auch nicht teilnehmen."

RTL+ Rapper Bushido mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi

RTL+ Anna-Maria Ferchichi und Bushido

