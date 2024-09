König Charles lehnte Meghans Einladung zu Lilibets Taufe ab

Es wurde gemunkelt, ob König Charles (75) überhaupt zu der Taufe seiner jüngsten Enkelin Prinzessin Lilibet (3) eingeladen wurde. Diese fand Anfang des Jahres in Kalifornien statt. In Omid Scobies neuem Enthüllungsbuch "Endgame" heißt es nun jedoch, dass Charles zwar eingeladen war, aber die Einladung bewusst ablehnte – obwohl er in regem Austausch mit Meghan gestanden haben soll. Als Grund wurde ein weiteres Mal der volle Terminkalender des royalen Oberhaupts genannt.

Der getaktete Zeitplan des 75-Jährigen hinderte Charles auch in der Vergangenheit schon häufiger daran, seinen Sohn Prinz Harry (40) persönlich zu treffen. Ein Palastmitarbeiter behauptete jedoch gegenüber Bild, dass mehr als nur royale Verpflichtungen hinter den Absagen steckten. "Harry ist nicht unbedingt die oberste Priorität des Königs. Es ist zu viel passiert", äußerte sich die Quelle gegenüber dem Boulevardblatt.

Harry und seine Ehefrau liegen mit den britischen Royals schon seit ein paar Jahren im Clinch. Vor Kurzem gab es aber einen seltenen Hoffnungsschimmer auf eine Versöhnung: Anlässlich des 40. Geburtstag des Bruders von Prinz William (42) gratulierte das britische Königshaus dem Rotschopf mit einem Beitrag auf Instagram. Zu einem Foto, auf dem Harry strahlte, hieß es: "Wir wünschen dem Herzog von Sussex heute alles Gute zum 40. Geburtstag!" Ob der Geburtstagsgruß die zerrütteten Familienverhältnisse kitten kann, wird die Zukunft zeigen.

Lilibet Diana, Prinz Harry und Herzogin Meghans Tochter

Prinz Harry und Herzogin Meghan im August 2024

